FOTOS | Bany de masses a la Festa d’Imposició de Togues

L’Il·lustre Col·legi d’Advocacia de Sabadell (ICASBD) ha celebrat aquest divendres el tradicional Acte d’Imposició de Togues als advocats incorporats a la institució en el darrer exercici. La cita ha tingut lloc al Restaurant El Mas de Can Riera de Sentmenat. La cerimònia va ser presidida pel conseller de Justícia, Ramon Espadaler; la secretària general del Consell General de l’Advocacia Espanyola, Encarna Orduna; el president del Consell de l’Advocacia Catalana, Rogeli Montoliu; l’alcaldessa de Sentmenat, Montserrat Rueda; i la degana del Col·legi de l’Advocacia de Sabadell, Eulàlia Barros, que ha reivindicat el “dret a la conciliació” aprofitant el relleu generacional en el sector. En la línia dels últims moviments del departament, Espadaler ha refermat la voluntat d'abordar de forma imminent la reforma dels jutjats de Sabadell per donar resposta a aquest creixement i a possibles ampliacions futures. Entre els presents, hi ha assistit una àmplia representació d'autoritats de l'àmbit de la seguretat -Mossos d'Esquadra i Guàrdia Civil- i la justícia, a més de polítics del món local com la tintenta d'alcaldessa de Sabadell, Mar Molina.
La trobada representa un acte de gran simbolisme i importància, en el qual els nous lletrats reben el seu baptisme professional. En el discurs protocolari, un dels nous membres va mostrar el seu orgull per entrar a formar part de “la millor professió del món”, que assessora, acompanya i vetlla per la ciutadania. En aquesta edició, disset nous col·legiats han rebut la toga, consolidant així la seva incorporació a la professió. Igualment, al llarg de la sessió, s'han concedit les insígnies honorífiques als sis integrants que han assolit la fita de 25 anys de col·legiació i a dos més que han arribat als 50 anys.
Al llarg de l’acte també s'han atorgat diverses distincions especials, en reconeixement a trajectòries professionals destacades dins de l’àmbit jurídic. El projecte de l’escola de futbol de la Caserna de Sabadell també ha estat distingit pels seus valors amb un xec econòmic.
