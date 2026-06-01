Denuncien que cada cap de setmana gent irromp a l'escola Concòrdia a destrossar i robar mobiliari

L'escola Concòrdia de Sabadell, al carrer de Lusitània, ha patit almenys set intrusions durant les últimes setmanes. Segons fonts de la direcció del centre, persones desconegudes entren a les instal·lacions durant el cap de setmana i provoquen destrosses en diferents espais de l'escola, a més de sostreure material. Els incidents s'haurien repetit de manera continuada els darrers caps de setmana i han despertat preocupació entre la comunitat educativa.
Entre els desperfectes registrats, han destrossat diversos lavabos i hi ha danys en dues portes d'un magatzem del gimnàs. A més, els autors també s'han endut equipament. Concretament, segons la direcció, han sostret l'aparell de música que s'utilitzava per sonoritzar les entrades i sortides de l'alumnat, així com diversos micròfons i un altaveu. Les incidències s'han denunciat als cossos policials i al consistori; i la situació també és coneguda per l'Associació de Famílies d'Alumnes.
Segons fonts de direcció, les autoritats estan reforçant les finestres que donen al pati –un dels punts per on sospiten que accedeixen al centre– i revisant els sensors del sistema d'alarma per millorar la capacitat de detecció. Paral·lelament, l'Ajuntament de Sabadell, que està al cas dels fets, apunta que la Policia Municipal està investigant els fets per identificar-ne els responsables i es reforçarà la presència policial a la zona com a mesura preventiva.
La problemàtica també ha transcendit entre les famílies del centre. "Ens ha arribat que hi ha hagut diverses destrosses. Cada dilluns els treballadors esperen a veure la sorpresa que es trobaran", explica un familiar de l'escola. "És vox populi les últimes setmanes; els infants surten explicant què ha passat durant l'últim cap de setmana", afegeix la mateixa font.