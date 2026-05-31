Rècord històric de participació i recaptació a la 14a edició de la Corro contra el Càncer

Diumenge històric per la Corro Contra el Càncer. Aquesta nova edició de la tradicional cursa organitzada per We Run ha estat la més multitudinària des de la seva creació. Una catorzena trobada que ha batut tots els rècords: ha aplegat més de 2.400 participants, la xifra més alta de la seva història, i l'organització ja dona per fet que també se superarà el màxim de recaptació aconseguit fins ara.
"Mai havíem tingut tanta gent", ha destacat el president de We Run, Aleix Ribell, satisfet pel resultat d'una jornada que no deixa de créixer. "Tot i que la fila zero continuarà oberta fins al 10 de juny, la quantitat recaptada ja supera la de qualsevol altra edició", detalla.
Aquesta ha estat una edició marcada pels canvis; actualitzant data, recorregut i espai de sortida i arribada al Parc Catalunya. Uns canvis, que segons Ribell, han estat decisius en l'èxit de participació: "Tots els projectes i canvis que ens havíem proposat aquest any han funcionat molt bé. Han fet pujar de nivell l'esdeveniment, l'experiència, la participació i també el donatiu".
La col·laboració amb el festival Observa ha estat també peça clau de l'esdeveniment i una de les novetats més destacades. Segons Ribell, aquesta aliança ha permès enriquir l'experiència dels participants i reforçar el caràcter transversal de la cursa. "Tenim el mateix ADN i moltes ganes de generar esdeveniments que combinin esport, solidaritat i impacte social", ha assegurat.
Malgrat les altes temperatures, l'organització ha reforçat els punts d'hidratació al llarg del recorregut i a l'arribada. "Quan els corredors entraven al Village de l'Observa tenien més d'un litre de beguda freda disponible i podien repetir. Volíem que tothom gaudís de la jornada amb totes les garanties", ha explicat.
Però més enllà de les xifres, Ribell ha fet valdre l'esperit de la prova: "La competició aquí no hi té lloc. La gent ve a passar-s'ho bé, a fer esport i a participar en un esdeveniment solidari". El president de We Run ha confessat que enguany ha pogut viure la cursa des del vehicle de capçalera per primera vegada en dues dècades i que l'experiència ha estat especialment emotiva. "Se'm posava la pell de gallina. Veure els corredors creuant-se i aplaudint-se entre ells era impressionant. És el més maco d'aquest esdeveniment", conclou.
La cursa, creada el 2012 per iniciativa de Lluís Domingo, destinarà enguany tota la recaptació a la investigació del càncer d'endometri a l'Hospital Parc Taulí. Segons Ribell, l'objectiu és consolidar una iniciativa "transversal, oberta a tothom i amb la màxima transparència".
