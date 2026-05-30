Cremen 250 metres quadrats de canyes i matolls a Can Puiggener

Tres dotacions dels Bombers han treballat aquest dissabte a una zona d'horts del barri. Les altes temperatures dels darrers dies incrementen el risc d’incendis de vegetació

  Incendi al Parc de la Clota de diumenge passat
Publicat el 30 de maig de 2026 a les 15:26
Actualitzat el 30 de maig de 2026 a les 15:27

Un incendi de vegetació ha cremat aquest dissabte 30 de maig uns 250 metres quadrats de canyes i matolls al camí dels serveis dels horts de Can Puiggener. L’avís s’ha rebut al voltant de les 12 h i fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat tres dotacions dels Bombers.

Les flames han afectat una zona de vegetació seca i han pogut ser extingides en poca estona, sense causar danys personals ni afectar cap habitatge proper. El foc ha quedat totalment apagat després de la intervenció dels efectius d’emergència. La setmana passada també es va veure afectada la mateixa zona pel foc.

 

