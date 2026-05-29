Tanquen les dues botigues Video Oca de Sabadell

Descomptes suculents i els cartells anunciant el tancament de les botigues Vídeo Oca han fet que desenes de veïns de Sabadell s’hi acostin aquests dies per aprofitar les rebaixes, que arriben fins al 50%, i a acomiadar-se d'una de les botigues de referència del món dels videojocs i les joguines. La icònica botiga del passeig de Manresa, una de les més conegudes de la ciutat en el seu sector, abaixarà definitivament la persiana aquest dissabte.
Les dues botigues que la cadena manté a Sabadell —al passeig de Manresa i al carrer de les Tres Creus— viuen aquests últims dies d’activitat amb una elevada afluència de clients aprofitant la liquidació de productes. Així i tot, l'establiment del carrer de Tres Creus encara romandrà uns dies més obert i no ha transcendit la data definitiva del seu tancament.
Video Oca és una cadena de botigues dedicada principalment a la venda de videojocs, consoles, joguines i productes d’oci electrònic. El seu negoci es centra en el comerç al detall de jocs i joguines, amb un catàleg que inclou també accessoris per a consoles i articles relacionats amb l’entreteniment infantil i juvenil. L’empresa va fer les seves primeres passes a Vic fa 42 anys, l'any 1984 i, amb el temps, ha evolucionat des d’un model més vinculat a l’oci audiovisual i el món del videojoc cap a una xarxa de botigues especialitzades en producte recreatiu i familiar, adaptant-se amb els anys als canvis del mercat de l’entreteniment digital i noves formes de consum, amb establiments físics repartits per Catalunya, dos d'ells a Sabadell.