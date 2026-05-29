El fenomen del geocàtxing aterra a casa nostra: "Sí, tinc un nivell de friquisme molt alt"

El cerdanyolenc Dani Pujols no s'amaga i ho reivindica amb orgull. "Sí, tinc un nivell de friquisme molt alt", confessa amb un somriure contagiós. La seva passió es va despertar fa quatre anys, quan un company de feina el va voler embolicar en una aventura que ara omple el seu dia a dia. "Em va dir: 'a tu que t'agrada tant anar a buscar espàrrecs i bolets a la natura, hi ha un joc que es diu geocàtxing que es basa a buscar tresors'. Al principi, vaig dir-li 'para, que jo amb aquestes coses m'animo...'. I va quedar aquí". Fins que poc després, durant un viatge familiar a l'Ametlla de Mar, va proposar a la seva filla anar a buscar tresors per escampar la boira. "Vaig descarregar l'aplicació i vam començar la ruta. El primer no vam ser capaços de trobar-lo, però el segon ja sí", rememora. Encara té amistat amb l'home que el va veure buscant el catxé a casa seva.
Quan va tornar a Cerdanyola, va continuar explorant. "Vaig trobar jocs molt elaborats, en què calia fer més coses per trobar els catxés. Quan en portàvem uns cent, li vaig proposar a la meva filla crear-ne un. Encara està actiu, amagat en una placa al carrer", narra misteriós. De què va aquest joc? "És una recerca moderna del tresor. En comptes de buscar en un mapa, et donen un punt GPS. En el fons, el que es troba és un paper de registre, on poses el teu nickname i la data", resumeix. El catxé pot estar des de sota una pedra a la muntanya fins a un traster on has de fer un escape-room. "N'he fet un, a Balaguer, on han col·locat unes quinze etapes, ambientant l'espai com la pel·lícula Saw. I només ho pots fer de nit", adverteix. Les aventures l'han portat arreu. "Estava al Senegal i vaig marxar una estona a voltar per fer catxés. Anava buscant pistes i la gent del país, motoristes i taxistes, paraven per preguntar-me si m'havia perdut", recorda.
En total, hi ha al voltant de quatre milions de catxés i cinc milions d'usuaris registrats actius. "Jo n'he fet uns 3.500. És poc. Tinc companys que en porten 100.000", avisa. Els aventurers compten amb una aplicació on es registren tots els catxés. Els voluntaris validen cada nova fita en el mapa. Ells es coneixen per nicknames. "Jo soc New Algarrobo", diu. La devoció compartida per la disciplina els va portar crear l'entitat Geotrovallès. "Pels grups de whatsapp d'aquest món van començar a parlar de mi perquè els havia agradat el catxé que havia amagat". El nom va sorgir com un joc de paraules. Així neix Geotrovallès, format per integrants de Badia, Sabadell, Ripollet o Cerdanyola, entre altres municipis. La comarca, reivindica, és un pol de l'activitat.
El grup es va animar per començar a organitzar esdeveniments. Primer, humils, a la piscina municipal de Montflorit de Cerdanyola. Va ser l'embrió del SummerFest, en una jornada que va aplegar més d'un centenar de persones. L'any següent van fer créixer una mica més el format. I, en fa dos, l'èxit es va traslladar al poliesportiu de Ripollet, que va reunir prop d'un miler de persones. Des d'aquest divendres i durant tot el cap de setmana, viu la segona edició oficial, la quarta comptant les dues primeres trobades. Enguany, la celebració del Retro Summer Fest promet un viatge als anys vuitanta i noranta, amb una trentena d’activitats. Una de les proves serà el llançament de xancla.
L’associació espera més de 320 equips provinents de ciutats espanyoles, però també d’Europa i els Estats Units. Amb 51 anys i informàtic de professió, el Dani admet que aquest hobby li ha canviat la vida. "A molts que em coneixen de la feina els hi costa de creure. Primer que volti el món per trobar catxés. I, després, que impulsi aquests esdeveniments. A més, sense veure ni un duro", riu. L'entrada és gratuïta. Ell ha posat el seu granet de sorra en un fenomen de masses a casa nostra. A Ripollet no faltarà la mascota Signal, una granota que només assisteix a les cites que assoleixen el miler de participants. També hi seran els amants de l'univers d'Star Wars, vestits per a l'ocasió com a convidats d'excepció. El Vallès es converteix en la capital del geocàtxing. I del friquisme. Amb orgull.