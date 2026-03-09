ARA A PORTADA

Detingut per intentar vendre a internet un acordió robat en un tren

L'home va argumentar que havia trobat l'instrument, valorat en 5.000 euros, abandonat en una paperera

Publicat el 09 de març de 2026 a les 09:44

Els Mossos d'Esquadra han recuperat un acordió robat a finals de gener en un tren regional a Barcelona i han detingut a Ripollet un home que intentava vendre'l a través d'Internet, per un suposat delicte de receptació. Els fets es remunten al 28 de gener quan el propietari de l'instrument va agafar un tren a l'estació de Passeig de Gràcia de Barcelona i, en arribar a Reus, el va trobar a faltar i ho va denunciar a la policia. La Unitat d'Investigació de Reus va obrir una investigació i, amb la informació recopilada, va determinar que un home estava intentant vendre un acordió de les mateixes característiques a través d'una aplicació comercial de compravenda de tota mena d'objectes.

Després de comprovar la seva identitat i confirmar que estaria en possessió de l'instrument, els Mossos van detenir aquest individu l'11 de febrer al carrer Sant Jaume de Ripollet, al Vallès Occidental. Segons informa la policia, l'home va argumentar que se l'havia trobat abandonat en una paperera i que, després d'intentar vendre'l a Internet, el 3 de febrer li va enviar a una cosina seva que viu a França. 

En no poder atribuir-li directament el furt, l'individu va quedar detingut pels Mossos com a presumpte autor d'un delicte de receptació. Va quedar en llibertat amb l'obligació de presentar-se davant el jutge quan fos requerit. Segons els Mossos d'Esquadra, l'acordió està valorat en uns 5.000 euros i és un dels cinc únics instruments d'aquestes característiques a l'estat espanyol

