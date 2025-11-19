A subhasta una fàbrica de canelons a un preu de sortida de 228.000 euros

El Govern català subhastarà de nou la fàbrica de canelons de Ripollet el pròxim 25 de febrer amb un preu de sortida de 228.306 euros, un 22,9% menys respecte del procediment anterior. L'empresa Fadaic és propietat de la Generalitat, procedeix d'una herència intestada i la primera licitació al juliol va quedar deserta. A banda del 100% de les accions de l'empresa, el preu inclou un local comercial i una plaça d'aparcament de propietat al mateix municipi. L'import que s'obtingui d'aquesta venda, un cop es liquidin tots els béns de l'herència de la qual prové, es destinarà a finalitats de caràcter social, habitacional, assistencial i cultural, segons ha detallat el Departament d'Economia i Finances.
El nou propietari haurà de garantir la continuïtat de l'activitat de l'empresa i de tots els seus treballadors durant un any. El DOGC publicava dimarts que la Direcció General del Patrimoni ha convocat per al 25 de febrer del 2026 a les 10:00 hores l'acte públic de la subhasta a l'alça, mitjançant sobre tancat, per a la venda del 100% de Fabricación de Alimentos, SA, societat unipersonal (Fadaic). Aquesta empresa de fabricació artesanal de canalons i lasanyes de Ripollet, actualment en actiu, també inclou en el seu patrimoni un local comercial i una plaça d'aparcament situats al mateix municipi.
Les persones interessades podran presentar la seva sol·licitud de participació fins al 17 de desembre i la subhasta tindrà lloc a les dependències del Departament d'Economia i Finances al Districte Administratiu de Barcelona.
Segona subhasta
Aquesta és la segona vegada que la Generalitat treu a subhasta aquesta empresa. La primera licitació, convocada per al juliol passat, va ser declarada deserta perquè la documentació presentada per l'únic licitador que va presentar oferta no complia els requisits i condicions fixats en el plec de condicions de la subhasta. Tal com s'explica a l'acord de Govern aprovat dimarts passat, "el sector alimentari s'ha mostrat interessat en la compravenda de l'empresa", motiu pel qual s'ha decidit tornar-la a licitar, actualitzant el preu de sortida que es fixa en 228.306 euros, un 22,9% menys respecte al valor anterior (280.588 euros).