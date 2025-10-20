Ripollet vol paralitzar la fusió d'escoles amb una vaga multitudinària

La comunitat de les escoles públiques de Ripollet ha convocat una jornada de vaga aquest dimarts en contra de la proposta del Departament d'Educació de fusionar dues escoles públiques del municipi per la davallada demogràfica. La mobilització, que compta amb el suport de sindicats, inclou una concentració a les onze davant dels serveis territorials d'Educació a Sabadell després que el teixit de docents, alumnes i famílies surtin en transport públic des de Ripollet.
En un comunicat, les mestres de les escoles públiques ja han explicat que les associacions de famílies del municipi han treballat "incansablement" per presentar alternatives al plantejament de l'administració catalana i van expressar la seva proposta al ple i al consell municipal. "Aquesta proposta ha quedat guardada en un calaix sense que el Departament aparegués al Consell Escolar per poder-la considerar", lamenten. Per això, han donat suport a la reivindicació, en forma d'aturades. "La nostra posició no ha canviat. I per això ho expressarem al carrer", expliquen fonts del claustre de l'escola Francesc Escursell.
Els detalls de la fusió
La fusió afectaria l'escola Francesc Escursell i Bartalot i el col·legi Anselm Clavé. La proposta inicial plantejada per Educació és unir-les i crear-ne una de nova, que aniria a les instal·lacions de l'Escursell. Segons detallen fonts del Departament al Diari, la proposta respon a la davallada demogràfica prevista per l'Idescat i es fa en el marc de la lluita contra la segregació, però no és definitiva: "a la Taula es recolliran les propostes de la resta de la comunitat educativa de la ciutat", sostenen. A més, apunten que l’Escola Escursell té enguany 239 alumnes matriculats, mentre que el curs 2019-2020 n'eren 426; en el mateix període, l’Escola Anselm Clavé ha passat de 441 alumnes als 278 actuals -de 867 alumnes entre els dos centres a 517 en sis cursos-. "En cap cas es tracta d'un tancament de dos centres, sinó de la integració en un de sol, vetllant per la continuïtat dels projectes pedagògics", remarquen.
Amb tot, el plantejament ha generat el rebuig des del principi dels dos centres i de la resta d'escoles públiques del municipi, així com del teixit social del poble i el govern local. Aquest dilluns a la tarda hi ha prevista una trobada entre les diferents parts per abordar la qüestió, malgrat que no s'esperen avenços significatius que frenin la jornada de protesta prevista dimarts.
La setmana passada, una representació de mestres i famílies de l’escola pública de Ripollet es van reunir al Parlament de Catalunya, amb representants de la Comissió d’Educació de Comuns, CUP i ERC, per exposar la seva preocupació davant d'una mesura que suposaria la desaparició d'un dels centres. Van estar acompanyats d’una delegació local de Decidim i ERC. Els portaveus defensen la paralització del procés, obrir un debat pausat de la comunitat escolar i que no es prengui cap decisió que pugui agreujar la complexitat de les escoles afectades.
Malestar entre les docents
Les mestres de les escoles afectades també han mostrat la seva negativa als claustres on s'han reunit amb la inspectora per presentar una proposta alternativa, donant "tots els arguments tècnics i pedagògics necessaris per desmuntar qualsevol dels arguments del Departament". Alhora, destaquen el suport de la resta de centres i dels ciutadans. "Cap professional que coneix la realitat del municipi pot donar suport a un despropòsit com aquest", afirmaven en un comunicat.
Per contra, lamenten que l'Ajuntament els va "tractar de convèncer" que les ajudaria a defensar l'alternativa al departament i que trobaria una data per treballar-hi. "Però aquesta data no ha arribat. No han trobat el telèfon o aquest compromís no era tan real?", qüestionaven. Asseguren que només se'ls va donar resposta a través de criteris de natalitat i de rendibilitat de recursos, "i no s'ha atès cap sensibilitat sobre criteris de qualitat educativa".
En aquest sentit, una de les AFA també demana més implicació. "Hem trobat a faltar suport i que remem tots", diu una de les portaveus. De moment, en les pròximes hores volen alçar la veu. La possibilitat d'una unió continua sobre la taula, malgrat les repetides accions contràries al moviment.