ARA A PORTADA

Sabadell

Missió sanitària Sabadell-Guinea: "Els hospitals bons estan buits i els controla el govern"

Després de 150 visites i 15 cirurgies, l’equip ha contribuït també a la formació de nous professionals al país africà

  • La doctora Patrícia Martínez i Vincenzo Filomena del Parc Taulí, a Guinea -
Publicat el 04 de desembre de 2025 a les 15:48
Actualitzat el 04 de desembre de 2025 a les 15:54

Un equip de 21 professionals de la salut de diferents hospitals de l’estat, entre els quals hi havia els doctors del Parc Taulí Vincenzo Filomena –otorrinolaringologia– i Patrícia Martínez– cirurgiana ortopèdica– va participar fa dues setmanes en la primera campanya de cooperació de l’ONG ‘Más Que Salud’ a Guinea Equatorial. 

Filomena ha liderat un dels projectes, centrat en l’atenció a pacients amb pèrdua d’audició. “Aquest any ha estat el primer que hem fet cirurgia d’otorrino”, explica. L’activitat es va dur a terme a ‘SOS Aldeas Infantiles’, a la ciutat de Bata, on hi ha un petit quiròfan i un ambulatori que el mateix equip va ajudar a crear fa uns anys. Durant la campanya, es van realitzar unes 150 valoracions mèdiques i 15 cirurgies, a més de noves implantacions auditives i revisions d’audiòfons.

El projecte té també un component formatiu essencial. “Hem anat formant dos metges locals. Un d’ells ja ha vingut tres vegades a Espanya per completar formació”, detalla Filomena. Segons el doctor, la situació sanitària del país és complexa perquè quan acaben la carrera ja no hi ha especialitat.  Sobre el sistema sanitari, Filomena lamenta que “fins i tot als hospitals públics s’ha de pagar per dormir, per la medicació, per una cirurgia. Els hospitals bons, que en teoria són privats, els gestiona el govern i estan buits”.

Per la seva banda, la doctora Martínez va col·laborar en el 1r Curs d’Iniciació a la Simulació Clínica de Guinea Equatorial on es va formar a metges i personal d’infermeria de les dues universitats de Medicina i Ciències de la Salut del país, la Universidad Nacional de Guinea Equatorial (UNGE) i l’Afroamerican University of Central Africa (AAUCA). Aprofitant l’estada de professionals assistencials internacionals es va crear el primer Centre de Simulació Clínica de Guinea Equatorial.

Notícies recomenades