Els boscos i el Ripoll, desèrtics: així es viuen les restriccions de la pesta porcina africana a Sabadell Jan Cañadell Puigmartí
Almenys cinquanta senglars morts en l'episodi de pesta porcina africana a l'entorn de Cerdanyola Marc Béjar Permanyer
La família de la botiga IMSA plora la mort de Jordi Alberich, "divertit, pacient i un autèntic rockstar" Redacció
Sis municipis vallesans, exempts finalment d'impulsar la ZBE per la millora de la qualitat del seu aire Redacció
Els tres quilòmetres entre Sabadell i Castellar que els conductors fan a les fosques Marc Béjar Permanyer
Una desena de comerços de la plaça Major es queden sense llum per una avaria de mitjana tensió
Segons ha informat Endesa, l’avaria ha afectat 1.300 clients de Sabadell