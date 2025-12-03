ARA A PORTADA

Una desena de comerços de la plaça Major es queden sense llum per una avaria de mitjana tensió

Segons ha informat Endesa, l’avaria ha afectat 1.300 clients de Sabadell

  • Una part de comerços del passeig, a les fosques -
Publicat el 03 de desembre de 2025 a les 17:50

Una desena de comerços del passeig de la plaça Major han quedat sense subministrament elèctric aquest dilluns a la tarda. La incidència s’ha produït cap a les 17.15 h, quan diversos establiments s’han trobat, de manera sobtada, completament a les fosques. Tot i l’avaria, la majoria de negocis ha pogut continuar treballant de manera parcial.

“El datàfon ens aguanta, però d’aquí una estona ens quedarem completament a les fosques”, explicaven des de l’estanc minuts després de la interrupció. També un dels establiments d’hostaleria afectats ha pogut seguir atenent, però amb limitacions evidents: “Podem vendre algunes coses, però ens hem quedat sense cafè. Si és una interrupció momentània no importa; el problema és si dura massa estona”, lamentaven. Durant els primers minuts, alguns comerciants s’han estat al carrer, pendents de l’evolució de l’incident i esperant el retorn del subministrament.

Segons ha informat Endesa, l’avaria ha afectat 1.300 clients de Sabadell i ha estat causada per la desconnexió d’un cable de mitjana tensió. En els primers 20 minuts, la companyia ha aconseguit restablir el servei a 1.000 usuaris, i treballa per recuperar completament la normalitat.

