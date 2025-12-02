Òmnium, Acció Cultural del País Valencià i Obra Cultural Balear: junts a Sabadell per impulsar l'ús del català

Òmnium Cultural, Acció Cultural del País Valencià i Obra Cultural Balear, tres entitats de referència en la defensa de la llengua i cultura catalanes, es reuniran a Sabadell en una taula rodona per abordar reptes i estratègies de futur, titulada Països Catalans, construcció de futur. La trobada servirà de cloenda de les Jornades Països Catalans 2025 i hi participaran Xavier Antich, president d'Òmnium Cultural; Anna Oliver, presidenta d'Acció Cultural País Valencià, i Isidor Marí, vocal de la junta d'Obra Cultural Balear. Teresa Mira, expresidenta d'Òmnium Sabadell i activista social, moderarà la taula rodona. "Són tres entitats d'una part dels Països Catalans que volem que ens parlin de la situació de la llengua i expliquin què fan per donar impuls a la llengua i la cultura catalana, que està en moments difícils", eplica Assumpta Jané, membre de la junta d'Òmnium Sabadell. "A part, volem veure quines accions conjuntes podem fer", afegeix.
L'acte, organitzat per Òmnium Sabadell amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sabadell i Abacus, tindrà lloc aquest dia 4 de desembre a les 18:30 h a la sala d'actes de la primera planta del Casal Pere Quart, a la Rambla, 69, de Sabadell. Segons informen des de la mateixa entitat, "la cloenda vol ser un espai de trobada entre entitats, artistes, professionals i ciutadania interessada a contribuir a la construcció d’un futur compartit basat en la llengua i la cultura". Tothom qui vulgui, doncs, podrà assistir a la taula rodona de manera gratuïta. "És una trobada innovadora i penso que pot ser realment interessant el que es digui", explica Assumpta Jané, fent una crida a la ciutadania a anar-hi.