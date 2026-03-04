Vincular-se a entitats locals per aprendre català: "Al meu cap ja no estic traduInt, tot em surt més natural"

Fa dos anys i mig que la xilena Edith Su Alegría (41) estudia llengua catalana al Consorci per a la Normalització Lingüística de Sabadell (CNL). Amb aquest temps ha pogut aprendre l'idioma, ja el parla de forma fluïda, i encara no fa un any que forma part del Ball de Diables sabadellenc, on continua aprenent català, s'integra en la comunitat i crea nous vincles. La connexió amb els diables la va fer gràcies a una iniciativa que va engegar el Consorci fa un parell de cursos per acompanyar els alumnes en el seu pas de les aules a la vida quotidiana.
Alegría coneixia Sabadell des que el 2008 va venir a Catalunya en un intercanvi universitari. El 2022, en un canvi de rumb de la seva vida va decidir venir aquí amb el seu fill, i aprèn català "per mostrar respecte perquè vivim a Catalunya i és una llengua oficial". Ara ja està cursant el nivell intermedi en el camí per obtenir el certificat B2 (el quart de sis nivells, sent el sisè –C2– el més alt). L'alumna explica que "m'agraden les llengües i el saber no ocupa espai", per la qual cosa va començar a estudiar català pel principi, en el nivell bàsic, i va seguir perquè tenia ganes i temps de fer-ho.
Havent superat els primers tres cursos del Consorci per a la Normalització Lingüística, en una tasca que va haver de fer va conèixer el Ball de Diables, entitat que havia vist en alguna festa major, però "no sabia que hi havia diferents colles de foc, sardanistes, castellers, etc. No sabia que es podia formar part de les entitats i que era tan fàcil entrar-hi" i va pensar que seria una bona manera d'integrar-se fent una activitat diferent del que estava acostumada fins aleshores. "És molt interessant i bonic que s'impliquin i vulguin conèixer la llengua i la cultura catalanes i s'involucrin en entitats", celebra la presidenta del Ball de Diables de Sabadell, Meritxell Juaneda.
Igual que el Ball de Diables, altres entitats col·laboren amb el CNL i el seu Voluntariat per la Llengua (VxL), com els Saballuts, la Colla Bastonera, el grup Sardanista Mirant el Cel, Sabadell Sardanista, l'Esbart Dansaire, Càritas, Futbol La Caserna, Andi o Esquitx, per citar-ne algunes. Són entitats amb les quals, com explica la tècnica de normalització lingüística Esther Saborido, estableixen convenis de col·laboració perquè "l'objectiu és que els alumnes provin espais de socialització en català, fent un pas entre l'aula i la socialització total", de manera que ajuden a fer de pont entre la integració total a la societat local en llengua catalana alhora que compten amb un acompanyament per part de l'entitat. Saborido afegeix que el requisit indispensable que demanen a les entitats amb les quals col·laboren és "que puguin garantir que la relació amb els alumnes que coneixeran l'entitat serà en català". Són els estudiants els que, després d'una ronda d'entrevistes que fan a les entitats per conèixer-les, escullen on participen. "N'hi ha que hi van un dia o un temps i ja està", afegeix la tècnica, "però el que és bonic és que cada cop més passi el cas de l'Edith Su, que descobreixen una cosa que no coneixien i participen activament en l'entitat".
Juaneda afegeix que a l'entitat estan "encantadíssims" de comptar amb una persona com l'Edith Su Alegría entre la seva colla, la primera que acullen en aquest sentit, perquè això l'ajuda tant a ella a integrar-se com a ells a comptar amb una persona més i ajuda que no es perdin aquests costums i tradicions.