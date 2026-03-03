Consulta les afectacions al trànsit per la Passada de Sant Antoni Abat

La celebració de la tradicional Passada de Sant Antoni tornarà a omplir els carrers de cavalls el dissabte 7 de març, en una edició excepcionalment concentrada a la tarda després que la pluja impedís fer-la el 17 de gener, diada de Sant Antoni Abat. L’activitat, organitzada per les Colles Vella i Nova amb el suport municipal, comportarà importants afectacions a la mobilitat en diversos punts de la ciutat.
Les principals alteracions s’estendran durant tota la tarda. De 16 a 18 h, hi ha un tall de trànsit a l’Eix Macià, entre la plaça de la Concòrdia i l’avinguda de Paraires. De 17 a 19.30 h, restriccions i talls al llarg de tot el recorregut de la Passada i als carrers secundaris que hi conflueixen i d’11 a 22 h hi haurà reserves d’estacionament i talls puntuals als voltants de la plaça del Vallès. Els carrers transversals s’aniran tallant progressivament durant el pas de la comitiva, fet que pot generar retencions puntuals.
Els participants es reuniran des de les 11 h a les quadres habilitades al Passatge Clavé 4-12. La Passada arrencarà a les 17 h a l’Eix Macià, a tocar de la plaça de la Concòrdia, i seguirà per Francesc Layret, Prats de Lluçanès, Onze de Setembre, Via de Massagué, passeig de Manresa, passeig de la Plaça Major, plaça del Dr. Robert, Rambla i avinguda de Barberà fins al carrer de Lepant. La finalització del trajecte en aquest punt —cap a les 19 h— és una novetat d’enguany. Tot seguit, els carruatges tornaran cap a les quadres per avinguda de Barberà, Brutau, carretera de Barcelona, ronda de Ponent, Joan Plans, carrer del Vallès i Passatge Clavé.
Sabadell compta amb dues colles responsables de mantenir viva la festivitat: la Germandat de Sant Antoni Abat Colla Vella i la Joventut de Sant Antoni Abat Colla Nova. Enguany serà la Colla Nova qui encapçalarà la desfilada. Obrirà la comitiva, com és habitual, la Banda Municipal de Música de Sabadell. Com en els darrers anys, l’Ajuntament reforça el dispositiu per garantir que la celebració compleixi la Llei 8/2003 de sanitat animal, les recomanacions de la Federació Catalana dels Tres Tombs i l’Ordenança municipal de benestar animal. Per aquest motiu, es duran a terme dos controls veterinaris.