Qui s'ha endut les mongetes del ganxet?

El BRAM! 2026 ha tornat a consolidar Castellar com la capital del cinema d'autor durant deu dies. La divuitena edició de la mostra va tancar diumenge amb la segona millor xifra d'espectadors de la seva història i una sensació que es repetia entre els assistents que han trepitjat l'Auditori Miquel Pont en les darreres jornades: l'orgull d'una ciutadania que respon a una programació que porta a la sala algunes de les projeccions més detacades de l'any. En total, 3.209 persones han passat per l'equipament municipal per assistir a les projeccions. Cites, en molts casos, acompanyades d'actors, guionistes i personalitats del món del setè art, artífexs de les obres.
Des de l’organització es fa un balanç molt positiu, destacant una resposta del públic "que ens esperona a continuar any rere any la mostra està consolidada i percebem que és un esdeveniment que els castellarencs esperen”. En aquest sentit, remarquen, les xifres han estat rècord també en la mitjana d’assistència a les projeccions, que ha estat de prop de 180 espectadors per sessió. En paral·lel, la presidenta del Club Cinema Castellar Vallès, Montse Rodríguez, celebrava que aquest any "hem apostat per pel·lícules de molt nivell i també hem pogut portar convidats que han enriquit l’experiència cinematogràfica”. Entre els noms il·lustres hi ha Marc Martínez, Guille Cascante, Judith Colell, Georgina Cisquella, Jose Mari Goenaga, José Antonio Torres, Carlos Cruz, Enrique González, Carmina Ferreres, Joaquín Teruel, Arnau Gòdia i el Kor Ítsia del Cor Sant Esteve.
Balandrau, vent salvatge s’endú les mongetes del ganxet
Com cada any, el públic ha pogut votar les pel·lícules projectades, que han obtingut una puntuació mitjana de 8,16. En l’edició d’enguany, 16 de les 17 pel·lícules puntuades (no es puntuava El efecto Iguazú) han superat el 7,5. Pel que fa a la valoració general, el film català Balandrau, vent salvatge s’ha endut el Premi Especial del Públic del BRAM! 2026. La cinta de Fernando Trullols s’ha imposat a les votacions amb una puntuació mitjana de 8,85. El podi el completen La veu de Hind (8,75) i El último vikingo (8,66). Tots els votants participaran en el sorteig de deu saquets de mongetes del ganxet, producte típic castellarenc amb denominació d’origen que és el símbol de la mostra. L’organització contactarà en els pròxims dies amb els guanyadors.
D’altra banda, el Col·lectiu Aspàsia, com a jurat amb perspectiva feminista i LGTBIQA+ de la Mostra de Cinema BRAM!, ha atorgat el Premi Gorgona al film Belén, que ha obtingut la màxima puntuació (20 punts). També han estat destacades les puntuacions de les pel·lícules Turno de guardia (18,5), Dónde vamos a vivir. Mujeres contra el desahucio (18,25), L’Olívia i el terratrèmol invisible (17,75), La chica zurda (17,5) i Maspalomas (17). Per la seva banda, el Jurat Jove, format pels integrants del col·lectiu Castellar Z, ha decidit premiar La chica zurda. A les xifres d’assistència cal afegir-hi els més de 3.000 alumnes dels centres docents de Castellar que han vist alguna proposta cinematogràfica dins la secció del BRAM! Escolar, coorganitzada pel Club Cinema Castellar Vallès i la Guia Didàctica de l’Ajuntament.
Un BRAM! dedicat a Pere Joan Ventura
L’organització també ha volgut reivindicar la figura del creador del festival, Pere Joan Ventura, que ha exercit de fil conductor del certamen. Precisament, l’acte d’homenatge a qui va ser director de la mostra i president del Club Cinema Castellar Vallès fins que va morir l’any passat va ser una de les activitats més emotives. En aquest sentit, l’exposició “Pere Joan Ventura, una mirada compromesa”, que es va inaugurar en el marc del BRAM!, estarà instal·lada fins al 27 de març a la Sala Polivalent d’El Mirador. La mostra, que repassa la trajectòria vital i cinematogràfica de Ventura, es pot visitar de dilluns a divendres de 9 a 20 hores.