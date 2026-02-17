VÍDEO | 'Elysia, the mirror of the sky': una porta oberta a l'Antropocè

El saló de l'audiovisual ISE va tancar l'edició del 2026 amb un rècord de visitants: 92.170 assistents. Així ho va anunciar el seu director general Mike Blackman. "Aquesta ha estat l'edició amb més participació de la història de la fira", va dir el dirigent del certamen. Al llarg dels quatre dies, durant aquest mes de febrer, el saló ha comptabilitzat 212.000 visites. En la cinquena entrega que se celebra a Barcelona, l’estudi d’art digital castellarenc Campmajó Studio va ser un dels actors presents a la cita. Elysia, the mirror of the sky va oferir una experiència immersiva que explora les línies difuses entre la natura i la intervenció humana. "Estem molt contents de l'acollida que va tenir i la quantitat de gent que ho va poder veure. Va agradar molt. I ha servit per fer nous contactes", celebra Lluís Campmajó, l'artífex de l'obra.
L’Antropocè designa una nova època geològica en què l’activitat humana s’ha convertit en la força principal que transforma el planeta. La peça audiovisual, que mostra justament els efectes de l’escalfament global i el canvi climàtic, ha aconseguit remoure consciències entre els espectadors a través de fenòmens meteorològics com els pirocúmuls o les aurores boreals. Elements que han servit per alertar d'una manera molt gràfica de les conseqüències del camí emprès. "Veient els últims episodis en forma de ventades i catàstrofes naturals com la dana, aquesta creació pren més rellevància i vigència que mai. Està consensuada amb un grup de meteoròlegs de la UB que també han quedat molt satisfets amb el format", reivindica.
L'art de Campmajó pren forma de vídeo de dos minuts i mig que es va reproduir de manera cíclica en l'estand de l'ISE. "Ho hem fet una mica al revés, primer el tràiler i ara volem la pel·lícula". L'objectiu de l'artista és trobar nous horitzons i arribar a més públics, exposant l'obra en altres espais. "Estem fent reunions amb gent de diferents països per establir vincles. També estudiarem nous projectes per a museus". La possibilitat d'explorar altres fenòmens i ampliar la peça està sobre la taula. "Volem que commogui i emocioni. Que la gent reflexioni a partir del que veuen a les imatges", tanca Campmajó.