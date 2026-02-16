El Ball de Gitanes es torna a vestir de Carnaval a Castellar

Castellar va recuperar diumenge una d'aquelles tradicions que, com es diu popularment, fan poble. La vila es va omplir de faldilles amb cintes, espardenyes i faixes que es movien al ritme del flabiol i les castanyoles. El Ball de Gitanes va fer una exhibició de força en el marc de la celebració de Carnaval, amb dues comparses que van protagonitzar dos recorreguts en paral·lel pel municipi fins a trobar-se a l'exterior del Mercat, on van tancar una jornada festiva plena de cultura popular. La multitudinària ballada, vestida amb una dosi de teatre i acompanyada d'un missatge reivindicatiu a les autoritats presents, va congregar centenars de famílies atretes per les melodies i els moviments compassats de les colles.
Els dos seguicis van recórrer simultàniament carrers i places. Des dels Jardins del Palau Tolrà fins al Calissó, passant per la plaça de Catalunya o el casc antic. Tot plegat, amb parades per carregar forces, ballar jotes i vals, i arreplegar castellarencs disposats a engreixar la comitiva. Ja al centre, al migdia, el nombrós públic esperava l'arribada dels dos grups que es van unir en l'indret. Petits, joves i grans amb els bessons a prova de maratons. Entre ells, nous balladors reclutats per a l'ocasió i altres de més veterans, acostumats a allò d'escoltar els cascavells amunt i avall mentre brinquen.
L’activitat, organitzada pel Ball de Gitanes de Castellar del Vallès i amb la col·laboració de l’Esbart Teatral i Acció Musical, va tancar a la plaça d'El Mirador una diada històrica. "Estem molt satisfets d'haver reunit tanta gent. Els assajos no han estat fàcils, però ha valgut la pena l'esforç. Ha sortit molt bé!", coincidien alguns membres de l'entitat després de l'exitosa posada en escena. El Carnaval de Gitanes ha tornat en gran a Castellar i ara vol consolidar-se com una cita imprescindible en la programació. La primera passa ja està feta.