El 18è BRAM! convertirà Castellar en capital del cinema durant deu dies

El BRAM! es fa gran. De fet, ja és oficialment major d'edat. La mostra de cinema de Castellar arriba aquest 2026 a la seva divuitena edició, amb divuit pel·lícules en deu dies. El certamen arrenca el pròxim 20 de febrer i s'allargarà fins a l'1 de març. No només permetrà els espectadors gaudir dels films triats per a l'ocasió, sinó també escoltar convidats d'excepció que complementen l'experiència a la sala. De moment, està confirmada l’assistència dels directors Jose Mari Goenaga, Judith Colell, Georgina Cisquella, José Antonio Torres i Antonio Manuel Rodríguez Ramos, així com de l’animador Arnau Gòdia. Encara no hi ha tancat el nom present en la inauguració, que projectarà a l'Auditori Miquel Pont Balandrau, vent salvatge.
A més de l'obra dirigida per Fernando Trullols, la llista la completen: Belén; El agente secreto; Un simple accidente; La chica zurda; Valor sentimental; Frontera; Turno de guardia; La voz de Hind; Dónde vamos a vivir. Mujeres contra el deshaucio; Maspalomas; El pastís del president; El efecto Iguazú; Lorca en La Habana; Bugonia; L’Olívia i el terratrèmol invisible; Los domingos; i El último vikingo. El total de propostes sumen 20 nominacions als Oscar, 26 nominacions als premis Goya, 11 nominacions als Premis Gaudí, 7 premis del Cinema Europeu, la Palma d'Or de Canes, a més de diverses nominacions i premis en altres festivals i premis internacionals. Un 44% de les pel·lícules de la secció oficial són dirigides per dones.
Homenatge a Pere Joan Ventura
Serà una edició carregada de simbolisme. És la primera entrega després de la mort del castellarenc Pere Joan Ventura, impulsor de la inciativa i director del BRAM!. El cineasta rebrà un homenatge pòstum i es portarà a la gran pantalla un dels seus èxits: El efecto Iguazú. L’organització del cicle, formada pel Club Cinema Castellar Vallès i l’Ajuntament, donarà així un lloc destacat en el festival a qui en va ser creador el 2009 i que també la va dirigir des d’aquest mateix any i fins a l’estiu passat. "Serà molt especial. Amb el film que es podrà veure va guanyar un Goya. És una figura imprescindible. L'acte es farà el divendres 27 de febrer i també es donarà a conèixer una exposició de la seva trajectòria que es podrà visitar a la Sala Polivalent d’El Mirador", explica la presidenta del Cineclub, Montse Rodríguez Costa.
El conjunt d'accions serviran per tancar el cercle i repassar una personalitat que explica, en part, l'esperit cinèfil a Castellar. La mostra física inclourà diversos materials relacionats amb l’extensa carrera professional de Ventura, sempre vinculada a l’activisme social i polític. Precisament, la seva implicació en la lluita antifranquista i defensa de les llibertats i dels drets socials en el món del setè art li va valdre l’any 2023 la màxima distinció que ofereix el municipi: la Medalla de la Vila. El seu darrer projecte com a director, Un vas d’aigua per a l’Elio (2023), també està profundament vinculat al municipi, ja que recupera la memòria del maqui italià Elio Ziglioli, assassinat per la Guàrdia Civil a Castellar l’any 1949.
Crida a la participació del públic
En l'anterior edició, un total de 3.116 espectadors van assistir a les projeccions incloses en el programa. "Últimament, està tenint molt èxit i situa Castellar en el mapa", celebra Rodríguez. Tot i la seva consolidació, fa una crida perquè la ciutadania torni a omplir les butaques. "El més important sempre és el públic". Un cop més, els espectadors podran votar les pel·lícules i entrar al sorteig de 10 saquets de mongetes del ganxet, producte típic de la masia de Can Casamada amb denominació d’origen. Com és tradició, el director i la productora de la pel·lícula guanyadora s’enduran un sac de mongetes del ganxet. En paral·lel, aquesta edició tornarà a concedir el premi del Jurat Jove, que estarà integrat per membre dels col·lectiu Castellar Z. Alhora, per segon any consecutiu, el Col·lectiu Aspàsia farà una valoració de les pel·lícules en funció de la presència de personatges femenins i LGTBIQ+, la diversitat, el compliment del test de Bechdel i la perspectiva de gènere.
La venda d’abonaments es va obrir en línia el 30 de gener i es podran comprar fins a exhaurir existències, a un preu de 30 euros (25 en el cas dels socis del Club Cinema Castellar Vallès). L’abonament permetrà l’accés a un total de quinze sessions cinematogràfiques (totes a excepció de la inauguració, el BRAM! Infantil i l’homenatge a Pere Joan Ventura). També s'han posat a la venda les entrades individuals per a la inauguració. L’entrada té un preu de 5 euros. D’altra banda, les entrades individuals a les sessions de la mostra es posaran a la venda aquest divendres 6 de febrer, al web de l’Auditori. En aquest cas, el preu també serà de 5 euros, excepte en el cas de l’homenatge a Pere Joan Ventura, que serà gratuït, tot i que serà necessari adquirir entrada a través de la mateixa pàgina. Les entrades i els abonaments també es podran adquirir, si no s’han exhaurit, a la taquilla de l’Auditori des de 30 minuts abans de l’inici de cada sessió.
La setmana passada, diferents figures del món cultural i polític castellarenc van donar a conèixer el cartell promocional de la 18a edició del BRAM!, que com és habitual és obra del cap d’imatge i disseny de l’Ajuntament, Carles Martínez Calveras. En aquesta ocasió, és també un homenatge a qui va ser impulsor del BRAM! i director de la mostra, Pere Joan Ventura.