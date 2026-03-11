Joan Garriga, La Cosina i Ebri Knight, a la Festa de la Cervesa de Castellar

Castellar viurà un cap de setmana ple de cultura popular, música en directe i gastronomia a la tercera Festa de la Cervesa Artesana, organitzada pel col·lectiu juvenil Vilabarrakes. La cita tindrà lloc dissabte, a partir del migdia, i s'allargarà fins a la nit. Pel recinte de l'Espai Tolrà passaran figures de la cultura popular i artistes que actuaran en directe durant la tarda. El primer concert arribarà a les 18.30 hores, de la mà de Joan Garriga & Madjid Fahem. Després, serà el torn de La Cosina, una banda que promet portar la seva energia a l'escenari. Finalment, a partir de les 22.30 hores, Ebri Knight tancarà l'apartat musical de la festivitat.
"Estem contents perquè és una diada que s'està consolidant. És la tercera edició del Märzenbier i esperem que vingui molta gent. L'any passat ja va funcionar molt bé i hi ha assistents que venen de diferents punts de la rodalia. L'entrada és gratuïta", expliquen els organitzadors. La jornada arrencarà amb una nova entrega de la calçotada popular. La majoria de tiquets, que es poden adquirir de manera anticipada en línia, ja estan venuts. Es preveu més participació que l'any passat.
Després de l'àpat, arribarà el moment de la cultura popular, amb entitats locals que exhibiran la seva força. Tucantam Drums, de l'Esbart Teatral, geganters, castellers, sardanistes, Danses del Món, Ball de Bastons i Gitanes participaran en la celebració a primera hora de la tarda. Tot plegat, amanit amb cerveses artesanes Espiga i La Pirata, amb opcions sense gluten i sense alcohol. També hi haurà el Bartolí, la beguda local de Vilabarrakes, feta de ratafia. Tot està a punt per a la gresca.