El BRAM! ja està en marxa a Castellar. La divuitena edició del festival de cinema va arrencar divendres passat amb emocions fortes i una estrena que va commoure el públic, que va omplir l'Auditori Municipal Miquel Pont. La inauguració va servir per reivindicar la consolidació de la mostra, que es fa gran amb una cartellera de luxe. La presidenta del Cineclub, Montse Rodríguez Costa, va donar el tret de sortida amb un discurs que va lloar la figura de Pere Joan Ventura, gran artífex de la iniciativa, mort l'estiu passat. "Serà una edició en record a ell", va resumir, destacant l'empremta que ha deixat en el món del setè art a la vila. En la mateixa línia, l'alcaldessa Yolanda Rivera va animar els assistents a gaudir de l'exposició que s'obre aquesta setmana en forma d'homenatge al cineasta. Les veus van recordar la trajectòria del creador local i van agrair el paper de familiars i amics de l'artista, molts dels quals presents a la sala.
La jornada va servir per gaudir d'una de les obres més colpidores de la temporada, amb la presentació en societat de Balandrau, vent salvatge, dirigida per Fernando Trullols i que s'estrenava també al circuit de cinemes comercials el mateix dia. Tot i això, la projecció a Castellar va comptar amb dos convidats de luxe: el productor Guille Cascante i l’actor Marc Martínez, un dels protagonistes d'una pel·lícula que relata els fets tràgics que van tenir lloc l’any 2000 al Pirineu després que un grup d’amics es veiessin sorpresos per una tempesta desencadenada pel fenomen del torb. El film, inspirat en un fet real, va provocar un esclat de sentiments a flor de pell entre els espectadors, impactats per un format que sacseja i remou a través de les imatges gèlides a la muntanya.
Precisament, Rivera i Rodríguez van refermar l'esperit transgressor del BRAM!, amb propostes que tenen un "rerefons social", amb un marcat to "feminista" i "transformador". Una filosofia que va marcar també la carrera de Pere Joan Ventura, referent de la lluita antifranquista i la defensa de les llibertats i els drets humans. En aquest sentit, les dues personalitats convidades van destacar la importància de certàmens com el castellarenc, encarregats de portar el cinema més enllà del simple entreteniment. "El primer que vull fer és felicitar-vos per omplir aquest auditori. No és fàcil, en un poble de 25.000 habitants, consolidar un projecte com aquest", va dir Martínez.
L'actor interpreta el bomber de Camprodon Ciscu Carola, una figura clau en les tasques de rescat en el succés ocorregut fa més d'un quart de segle. Com és habitual, després de la projecció, es va viure un col·loqui que va servir per conèixer alguns dels detalls de la gravació i el procés per traslladar a la gran pantalla la història. "Més enllà de la tragèdia, és un cant a l'esperança i a la vida", van coincidir. Cascante, director del documental 'Balandrau, infern gelat', que ha inspirat el llargmetratge, va destacar els valors que transmet l'obra. "És una pel·lícula més pròpia de Hollywood. Fernando Trullols ha fet una tasca increïble", va proclamar, convençut d'un resultat que va despertar els aplaudiments -i algunes llàgrimes- entre els assistents.
El cap de setmana va servir també per gaudir d'altres peces com Belén, El agente secreto, Un simple accidente, La chica zurda o Valor sentimental. En total, es projectaran divuit pel·lícules en deu dies. Dimarts serà el torn de Frontera, amb Judith Colell com a convidada. Dijous tornarà a l'Auditori Georgina Cisquella per parlar de Dónde vamos a vivir. Mujeres contra el desahucio. Un altre dels últims plats forts serà divendres, en l'acte d'homenatge a Pere Joan Ventura amb la projecció d'El efecto Iguazú, que va portar el castellarenc als Premis Goya del 2003 com a Millor Pel·lícula Documental. Los Domingos i El último vikingo tancaran el cicle, que ja és major d'edat amb una programació de prestigi que consolida l'aposta per la cultura en l'equipament.