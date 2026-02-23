ARA A PORTADA

Sabadell

FOTOS | La Policia Nacional investiga un cas d'explotació laboral en un domicili del Centre de Sabadell

L'operatiu ha començat aquest matí poc abans de les 9 h

Publicat el 23 de febrer de 2026 a les 11:04
Actualitzat el 23 de febrer de 2026 a les 11:16

Sorpresa al Centre de Sabadell aquest matí per un operatiu de la Policia Nacional al Centre de Sabadell. Aquest dilluns al matí, des d'abans de les 9 h, el cos policial estatal ha entrat al número 74 del carrer de la Creueta per investigar un presumpte cas d'explotació laboral. Tres vehicles de la Policia Nacional s'han desplaçat fins al lloc dels fets i han tallat la via en el tram comprès entre el carrer de la Font Nova i el carrer de Narcisa Freixas. Segons fonts oficials del cos, però, la investigació es troba sota secret de sumari i no poden oferir més informació al respecte.

 

  • La Policia Nacional durant l`operatiu

 

  • La Policia Nacional durant l`operatiu

 

  • La Policia Nacional durant l`operatiu

 

  • La Policia Nacional durant l`operatiu

 

  • La Policia Nacional durant l`operatiu

 

