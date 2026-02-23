ARA A PORTADA

Sabadell

Jutgen dos homes per abusos sexuals comesos a Sabadell el 2017 i el 2022

Els assenyalaments s'han celebrat aquest matí a l'Audiència Provincial de Barcelona

  • El cas es jutjarà a l'Audiència Provincial de Barcelona -
Publicat el 23 de febrer de 2026 a les 11:44
Actualitzat el 23 de febrer de 2026 a les 11:46

L'Audiència Provincial de Barcelona ha acollit aquest matí dos judicis per fets relacionats amb abusos sexuals fa uns anys, a Sabadell. El primer s'ha celebrat a les 9:30 h i es jutjava un home acusat d'haver comès dos delictes d'agressió sexual a menors d'edat. Els fets van ocórrer a Sabadell el 2022 i, segons el fiscal, l'acusat estava en el mateix domicili que altres persones, algunes d'elles, menors, celebrant una festa. En un moment donat, però, l'home va agredir sexualment dues de les menors d'edat que es trobaven a l'interior de la casa i el fiscal demanava 15 anys de presó. 

D'altra banda, a les 10 h s'ha celebrat un segon cas de violència de gènere que va succeir a Sabadell el 2017. Segons el fiscal, l'acusat es va reunir en el seu domicili amb la seva parella i altres persones, on van estar consumint begudes alcohòliques i substàncies estupefaents. Al cap d'una estona, la víctima va anar a una de les habitacions de l'apartament a dormir i, més tard, l'acusat va aprofitar que dormia per abusar sexualment d'ella. El fiscal demana 9 anys de presó per l'home. 

