Toni Valenzuela (Hermandad del Rocío): "Volem posar en valor les nostres arrels"

La Hermandad Nuestra Señora del Rocío de Sabadell ha celebrat el Dia d’Andalusia amb un acte commemoratiu a la seva seu social, situada a la Masia de la Granja del Pas. La jornada va començar amb una missa rociera oficiada pel rector de la parròquia de Sant Francesc d’Assís de Sabadell, Miquel Àngel, amb l’acompanyament del cor de la germandat. Tot seguit, el quadre de ball de l’entitat va oferir una actuació als assistents. La celebració va concloure amb un espai de convivència en què es van compartir unes migues populars, en un ambient festiu i de germanor per commemorar una data tan significativa per a la comunitat andalusa. Toni Valenzuela, president de l'entitat, explica per què és una data assenyalada pels andalusos i fills d'andalusos a Sabadell.
Què significa per a la Hermandad commemorar el Dia d’Andalusia a Sabadell?
Per a la Hermandad del Rocío de Sabadell, commemorar el Dia d’Andalusia a Sabadell és un acte de memòria, identitat i gratitud. El nostre origen és Andalusia i la nostra devoció a la Verge del Rocío, arrelada a Huelva, forma part essencial de la nostra història i del sentiment de molts dels nostres germans. És de justícia recordar aquella terra que va ser bressol de la nostra fe i de la nostra cultura.
Des de quan celebreu aquesta jornada i com ha evolucionat amb els anys?
La celebració del Dia d’Andalusia forma part del calendari de la Hermandad des de fa anys. Amb el temps, la jornada ha anat evolucionant i creixent tant en participació com en projecció. Inicialment era una commemoració més interna, molt centrada en els germans i germanes de l’entitat. Avui, però, comptem amb un gruix social important que participa activament en les nostres activitats durant tot l’any, i en dies com aquest es fa especialment visible la presència de persones i simpatitzants que no en són membres, però que decideixen compartir la celebració amb nosaltres.
Quin és l’objectiu principal de l’acte d’enguany?
L’objectiu principal d’enguany és reafirmar els nostres vincles amb Andalusia, posar en valor les nostres arrels i, al mateix temps, continuar construint ponts amb la societat sabadellenca. Hem decidit celebrar-ho de forma anticipada per donar-li la rellevància que mereix i per facilitar la participació del màxim de persones. Hem volgut que fos una jornada de convivència, germanor i orgull compartit; un espai on la devoció, la cultura i la festa es donin la mà i on tothom se senti benvingut. Per a nosaltres, el més important és que aquest dia reforci el sentiment de comunitat i projecti la Hermandad com una entitat viva, oberta i arrelada tant a Andalusia com a Sabadell.