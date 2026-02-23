FOTOS | Un incendi a l'interior d'un pàrquing del Centre de Sabadell provoca una densa columna de fum

Gran incendi al Centre de Sabadell. Els Bombers de la Generalitat de Catalunya han rebut l'avís a les 12:43 h de la presència de flames a l'interior d'un pàrquing del carrer d'Alemanya, 37. Segons detallen des del cos d'emergències, que està treballant per extingir les flames amb nou dotacions, la ignició s'ha trobat a la planta -1 per causes encara desconegudes. Fonts veïnals apunten a un possible incendi d'un dels vehicles de l'interior i des del cos de bombers apunten a la possibilitat que hi hagi diversos vehicles afectats. Fins al moment, no consten ferits. S'hi han desplaçat unitats de la Policia Municipal i del Sistema d'Emergències Mèdiques. Diversos veïns, a part, han alertat de la presència d'una columna densa de fum, visible des de diversos punts de la ciutat.

Fotos de Juanma Peláez:

Incendi en un pàrquing del Centre de Sabadell

