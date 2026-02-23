ARA A PORTADA

Sabadell

Mor Isaac Partera, l'ànima de les pastisseries Sant Marc de Sabadell

El xocolater ha mort el passat cap de setmana per causes desconegudes

  • Isaac Partera, pastisser i propietari de Sant Marc -
Publicat el 23 de febrer de 2026 a les 14:02
Actualitzat el 23 de febrer de 2026 a les 14:10

El xocolater i propietari de la pastisseria Sant Marc de Sabadell ha mort aquest cap de setmana, segons ha avançat Ràdio Sabadell i ha pogut confirmar el Diari. L'empresa familiar, fundada l'any 1976, tenia actualment una botiga oberta a la ciutat. La notícia ha impactat a coneguts i amics, com Pepi Sanfeliu, de la pastisseria La Palma:  “Estem molt afectats, ha estat molt sobtat. L’Isaac sempre ha estat una persona molt propera i dialogant, un gran professional”.

La pastisseria Sant Marc és un negoci històric i per al comerç artesà de proximitat de referència a Sabadell. La família havia arribat a tenir tres establiments en el seu moment de màxima expansió, un dels quals va haver de tancar el passat mes de gener. “Jo soc segona generació i crec que aquí quedarà”, afirmava Partera en declaracions al Diari fa tan sols unes setmanes. Va dedicar hores, dies, treballant festius, llevant-se molt d'hora, durant anys per sostenir el negoci familiar.

Continuarà ampliació

Notícies recomenades