“Si no arribem a un acord, 26 famílies poden quedar-se sense sostre el pròxim 4 de març”

La Sareb ha sol·licitat el desallotjament de 26 famílies que resideixen en un bloc de la seva propietat a Sabadell, al carrer de Ramon Berenguer, 77 (la Creu de Barberà), una situació que podria deixar aquestes persones sense habitatge d’un dia per l’altre. Les famílies afectades denuncien que aquesta mesura vulnera el dret a un habitatge digne i asseguren haver demanat reiteradament la possibilitat de formalitzar contractes de lloguer social. Tal com ha assegurat Eloi Cortés, portaveu del Govern Municipal, feia temps que coneixien que hi havia el bloc ocupat i el van poder adquirir per la via del tanteig i retracte –que permet adquirir habitatges per a l'ús social–, però "l'operació no va prosperar perquè o la Sareb o el comprador de l'immoble, que no sabem qui és, ho van aturar", diu. Des de la Sareb, però, s'han marcat una data límit per dur a terme el desallotjament: el pròxim dimecres 4 de març.
Segons han assegurat des de la Crida, moltes famílies ja disposaven de contractes de lloguer fins fa pocs mesos, però la situació ha canviat amb la petició de desallotjament. Fins ara, tal com assegura Eloi Cortés, "només tres llars han rebut resposta per part de la propietat", que ha acceptat concedir-los un contracte de lloguer social. La resta continuen sense una resolució clara. "No entenem per què les altres 23 famílies no han rebut la mateixa oferta i estem treballant en això", agrega Cortés. Per aquest motiu, des del consistori han demanat una pròrroga per tenir més marge d'actuació amb les persones afectades que no han rebut cap ajuda, de moment.
Fonts municipals asseguren que el consistori fa mesos que treballa per trobar solucions al respecte. L’Ajuntament ha actuat en dues línies, sobretot: d’una banda, s'ha mantingut en contacte amb la propietat per intentar adquirir l’edifici o, si més no, garantir contractes de lloguer social per a les 23 famílies que no l'han rebut; i de l’altra, estan oferint "atenció directa" a les persones afectades. Les famílies haurien iniciat els tràmits amb l’Ajuntament de Sabadell per obtenir el reconeixement oficial de la seva situació de vulnerabilitat social, un pas clau per accedir a mesures de protecció.
"Hem muntat un equip específic per entrevistar les famílies i conèixer la seva situació, per tenir molt més detalls del cas i poder determinar les seves necessitats", diu Cortés. Des del consistori, a més, remarquen que Sabadell està impulsant diverses polítiques d’habitatge, com la incorporació de nous pisos al parc públic i la rehabilitació d’habitatges existents, amb l’objectiu de facilitar l’accés a un sostre digne. Malgrat això, la incertesa continua per a la majoria de famílies afectades, que esperen una solució que els permeti mantenir-se a les seves llars i evitar una situació d’exclusió residencial imminent.
"En cas que la negociació no arribi a bon port, ens haurem de plantejar el pitjor escenari i començar a buscar alternatives per a les famílies, sigui amb xarxa extensa o amb altres alternatives, sempre tenint en compte que 26 famílies de cop no les podem allotjar de seguida", explica. La Crida, que ha fet públic aquest desallotjament, per la seva banda, sosté que "cal una actuació urgent davant d’aquest cas". El portaveu del grup, Oriol Rifer, considera que “és inconcebible que una entitat pública creada per rescatar els pisos dels bancs deixi a la gent al carrer”.