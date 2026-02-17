El Torrent del Capellà, guanyadors del Carnestoltes a Sabadell: “És un homenatge als trenta anys d’història”

El Torrent del Capellà, el grup guanyador del primer premi de carrossa i comparsa del Carnestoltes de Sabadell, ha viscut el reconeixement amb “molt d’orgull” i “un reconeixement” a la seva història. El grup, que enguany fa tres dècades de trajectòria, defensa que el guardó és sobretot un "homenatge a totes les persones que han fet créixer la comparsa al llarg dels anys". Per a les membres més veteranes, guanyar significa mantenir viu el llegat de qui va iniciar el projecte, uns inicis molt modestos i marcats per la il·lusió d'un reduït grup de veïns. Per als més joves, és una manera "d’honrar les àvies que han fet tant per aquesta comparsa”.
L’estètica d’enguany ha transportat la ciutat a un fons marí artesanal, una creació que portava el nom de Regne Marí. A la part superior de la comparsa desfilaven les Reines Marines, que obrien pas al conjunt. La comparsa seguia amb els eriços de mar com a vestit especial, les corals, els cavallets de mar i dracs marins. Al centre, les meduses amb la seva llum característica. I al final, tancant la comparsa, un petit pop que actuava com a peça única i símbol de la creativitat del grup.
Enguany, la comparsa ha comptat amb 110 persones inscrites entre participants, equip de suport, comparsa i carrossa. Van començar a dibuixar el Carnestoltes de 2026 el darrer estiu, i la primera tasca van ser les capes i els caps, “el més laboriós de tot”. A partir d’aquí van anar creant les bases dels vestits i afegint detalls. Els materials principals han estat goma eva i cartró, i la quantitat necessària ha estat tan gran que cada any demanen a veïns del barri que guardin totes les caixes possibles.
La carrossa es va iniciar pels volts de Nadal, tot i que la feina conceptual ja feia setmanes que estava en marxa. Fins i tot van elaborar una maqueta prèvia. Aquest any s’hi ha incorporat al grup en Juan, qui ha estat creador del cavall marí de la carrossa. El pop es va elaborar de forma completament artesanal amb filferro, taps reciclats i un globus gegant com a base del cap. “Ha estat un treball de moltes mans, molt manual i molt nostre”, resumeixen.
El grup destaca especialment que el reconeixement arribi sense utilitzar elements comprats ni professionals. Tot el que presenten és completament artesanal i fet per elles mateixes. “Som una gran família –expliquen–, i cadascú s’encarrega del que millor sap fer. Quan totes les peces encaixen, tot funciona”. Per a elles, el veritable premi són els moments compartits: les hores fent la carrossa, els maquillatges, els assajos, la convivència.
L'art de la improvisació
Entre les anècdotes de la rua, recorden amb especial emoció durant les dues rues –la de Ca n'Oriac i la de la ciutat– en què el generador va fallar i les llums i la música es van aturar. En lloc de desanimar-se, tota la comparsa va començar a cantar el mix musical i a mantenir la coreografia, demostrant una cohesió que encara avui les emociona. “Es va viure amb molts nervis, però també molt unió. Tothom va reaccionar igual! Ens va caure alguna llàgrima!”, reconeixen entre rialles.