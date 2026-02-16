ARA A PORTADA

Sabadell

Milloren la sortida del col·lector de Can Feu per evitar danys en episodis de pluja intensa

L'Agència Catalana de l'Aigua subvenciona un 70% del cost de l'obra

  • Obres al col·lector del Portal Sud, en la fase 2 de les obres -
  • Connexió del vial sud de Sabadell amb l'autopista C-58 -
Publicat el 16 de febrer de 2026 a les 17:09

Les obres del Portal Sud continuen en la fase 2. Una de les tasques que s'està fent és millorar la sortida del col·lector de Can Feu, per reduir l'impacte de l'aigua en aquest tram, especialment en episodis de pluja intensa, i minimitzar així els danys a la llera, als marges i els talussos que protegeixen el torrent de la Riereta. Aquest dilluns, la Junta de Govern Local ha acceptat rebre una subvenció de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) que cobreix el 70% del cost de la intervenció. Els treballs suposen una inversió d'1,55 milions d'euros, dels quals 1.088.068,77 euros corresponen a la subvenció que s’ha acceptat avui, i 460.829,14 euros seran d’aportació municipal.

Amb els treballs que es fan –els conductors els poden veure al costat de la rotonda del Portal Sud– s'està construint un vas amb dents de formigó per acumular l’aigua en aquest punt i reduir-ne la velocitat en el moment d’incorporar-se al torrent. També en el primer tram de la Riereta s’està construint una escullera per tal que el terreny guanyi resistència i estabilitat.

En aquesta fase 2 també s'està urbanitzant el carrer de Costa i Deu, i es construirà una segona rotonda, més petita, a la confluència dels carrers de Salvador Gil i Vernet, Víctor Balaguer, Costa i Déu i Carles Buïgas. Segons el consistori, serà un vial de doble sentit de circulació que ha de permetre millorar la mobilitat del Polígon Sud-oest i la connexió amb l'accés Gran Via i C-58. En total, la fase 2 té un pressupost de 3,1 milions d'euros, que se sumen als 6,7 milions d'euros de la primera fase. Per últim, quedarà urbanitzar l'antiga carretera, que es convertirà en un carril per a ciclistes i vianants.

Notícies recomenades