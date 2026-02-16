Els metges es planten: "Les excepcions s'han convertit en el dia a dia del sistema sanitari"

“Les excepcions són el dia a dia del sistema sanitari”, diu Àlex Mayer, metge de medicina interna a l’Hospital Parc Taulí i delegat sindical de Metges de Catalunya. El col·lectiu de metges i metgesses es troba en vaga, i una de les principals reivindicacions és la regulació efectiva de les guàrdies de 24 hores, la seva recurrència i el desgast que comporten. “A més, una guàrdia de 24 hores equival a tres jornades ordinàries de vuit hores, però a l’hora de cotitzar només compta com un dia treballat”, detalla. Segons el seu parer, això penalitza els professionals en el còmput final de la seva vida laboral. El metge també posa l’accent en la sobrecàrrega assistencial i el cansament professional. L’augment de població, l’envelliment i la major complexitat clínica —amb més pluripatologia i més esperança de vida— són, diu, indicadors positius com a societat, però exigeixen un sistema dimensionat adequadament. “Les plantilles han de ser suficients per atendre aquesta realitat”, defensa.
La convocatòria, impulsada a escala estatal per la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics (CESM), planteja cinc dies d’aturada. A Catalunya, Metges de Catalunya hi dona suport, però ha optat per concentrar-la en dues jornades —dilluns i divendres— amb la voluntat d’interpel·lar directament el Departament de Salut. L'executiu ha xifrat l’aturada amb un 6,2% de participació als centres del sistema sanitari públic, segons dades provisionals. En canvi, Metges de Catalunya eleva el seguiment a un 44% a l’atenció primària i en un 25% als hospitals.
Mayer explica que, si no hi ha resposta per part del Ministeri, la coordinadora estatal es planteja repetir una setmana de vaga cada mes fins a l’estiu.
Poca afectació a l’atenció primària
A Sabadell, la jornada s’ha viscut amb una afectació discreta als Centres d’Atenció Primària (CAP). Al CAP Nord, Lourdes Raya i Carlos Merino explicaven que havien anat a demanar hora després d’un ingrés hospitalari recent i que el funcionament havia estat l’habitual. “Hem fet cua com qualsevol altre dia. Ens han atès molt bé”, afirmaven. Antonio Muñoz i Teresa Carbonero, amb visita prevista, es van apropar al centre per confirmar si s’havia cancel·lat. “Ens han dit que, de moment, tot continua segons el previst, però que ens avisaran si hi ha qualsevol novetat”, detallaven. En la mateixa línia, Juan Ruiz assegurava que havia estat atès “puntualment i amb normalitat”. Al CAP Centre, diversos usuaris no eren conscients de la convocatòria; i els que sí que ho sabien, apuntaven que no s’havien percebut canvis en l’atenció.