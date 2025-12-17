ARA A PORTADA

Diari de Sabadell

Els programes del Vapor Llonch: vuit de cada deu joves troben feina o continuen estudiant

Més de 2.000 joves participen cada any en els programes d’orientació, formació i inserció laboral

Publicat el 17 de desembre de 2025 a les 13:09

Anualment, més de 2.000 joves de fins a 29 anys participen en els diferents programes d'orientació, formació, ocupació i aproximació a la cultura emprenedora desenvolupats per l'Ajuntament de Sabadell. L'objectiu és afavorit que continuïn estudiant, facilitar l'accés al mercat de treball i acompanyar en el procés de recerca de feina. Determinades activitats persegueixen poder despertar l'esperit emprenedor del jovent. 

La majoria de les activitats es realitzen al Vapor Llonch i al Centre de Formació Cal Molins. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha visitat aquest dimecres els joves participants en diferents programes del Vapor Llonch. En aquests equipaments municipals s'han impartit al llarg d'aquest any més d'una desena de programes de suport a la població jove. Les activitats les realitzen alumnat de primària, secundària o amb titulació superar que estudien a centres de la ciutat. També hi participen joves que han finalitzat els seus estudis obligatoris, Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior o Grau Universitari i busquen ampliar la seva formació o una primera oportunitat laboral. També hi ha accions per a qui no ha completat l'ESO. 

En els darrers anys, amb algunes de les activitats s'obté un 84% d'èxit amb la continuïtat de joves estudiant o treballant després del seu pas per determinats programes. Aquest és el cas de Coneixement d'Oficis, que compleix enguany 25 anys. Està adreçat a alumnes de 2n cicle d'ESO i educació especial d'instituts i centres educatius de la ciutat. 

 

Notícies recomenades