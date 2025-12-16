Un Josep amb crisi d'identitat, una Maria víctima d'un abús i un Jesús que vol ser noia

L’Esbart Teatral de Castellar del Vallès (ETC) (re)versiona un dels clàssics nadalencs. Ho fa amb irreverència i atreviment, amb un segell propi que es podrà veure els dies 25, 26, 27 i 28 de desembre a les 22 h a la Sala de Petit Format de l’Ateneu. Després de la resposta del públic, que va esgotar les entrades per aquests passis, l'entitat ha decidit afegir una nova funció el 27 a les 20 hores. Si també s'exhaureixen els tiquets, s'obrirà una altra cita l'endemà a la mateixa hora. "Presentem una proposta de Pastorets que creiem que és única. De fet, no són uns Pastorets. Són uns Pastorrats", avisa Dani Coma, director i guionista d'aquesta esbojarrada obra.
L'acció transcorre a Betlem l'any 13. La Sagrada Família no passa per un bon moment. Josep té una crisi d'identitat perquè sent que no és el pare del diví infantó. Maria, que no suporta veure com Josep es fa la víctima, es considera una dona abusada, ja que va ser fecundada sense consentiment. I Jesús, que va néixer amb cos de noi, s’identifica com a noia. Aquest és, a grans trets, l'argument hilarant d'una representació teatral protagonitzada per noms com Joan Romeu, Sara Schkot, Nora Cullerés, Maria Hernàndez, Pau Gómez, Abril Soldevila o Àlex Torrano. "Tot i la trajectòria d'alguns dels participants, som un grup amateur... que ho fem molt bé!", reivindica Coma.
La història aprofundeix en figures com la d'una mestra capaç de veure el futur, un Àngel que enyora a Llucifer i la Lilit, una dimonieta convertida en mascota. Tots ells completen la singular hipòtesi del que va passar a Betlem el dia de Sant Josep. Tot plegat, amb l'adaptació musical de les particulars nadales de la mà de Montse Gatell, que acompanya una posada en escena que permet exhibir el talent local castellarenc.
D'aquesta manera, el clàssic arriba enguany desconstruït, amb una de les seves apostes més radicals i sorprenents d’aquestes festes a la comarca. Un espectacle que reinterpreta el relat de Betlem amb un humor corrosiu, una mirada contemporània i un esperit lliure que trenca tots els esquemes. "Us convidem a venir, a riure, a escandalitzar-vos una mica i, sobretot, a celebrar la màgia i la llibertat del teatre", tanca Coma.