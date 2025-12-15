L'icònic Josep Manel Martí cedeix un fons fotogràfic i audiovisual de la seva etapa com a professor a Castellar

Són moltes les generacions que recorden les anècdotes explicades per Josep Manel Martí a l'aula. Més enllà de l'assignatura que toqués impartir, l'icònic docent ha deixat el seu segell en l'alumnat amb lliçons més enllà dels llibres. Ara, l’Ajuntament de Castellar ha rebut la donació d’un conjunt de 762 fotografies digitalitzades i tres vídeos cedits pel professor jubilat de la vila, que recullen la seva trajectòria als centres educatius públics del municipi entre els anys 1977 i 2011: l’IE Sant Esteve (abans escola Sant Esteve), l’escola Emili Carles-Tolrà i l’Institut Castellar.
El fons inclou imatges de 34 anys de grups d’alumnes d’aquests tres centres i de diverses activitats escolars, així com tres vídeos: un titulat “Moments del pas per l’ensenyament públic”, de 67 minuts durada, que inclou el recull de totes les fotografies cedides; un segon vídeo de 26 minuts sobre la tasca de Martí com a educador i animador juvenil i en el qual apareixen imatges d’activitats a les aules i del Club Juvenil Nostre, entitat juvenil que va existir a la vila entre 1988 i 1992; i finalment, un tercer vídeo del 2004 i 7 minuts de durada que inclou imatges de l’hora de l’esbarjo a l’Institut Castellar.
La voluntat del donant és que aquest material arribi al màxim de persones possible, per tal que puguin gaudir d’aquests records vinculats a la vida educativa i comunitària de Castellar. El fons s’ha entregat en format digital en un acte celebrat a l’Arxiu Municipal. Josep Manel Martí ha fet entrega del fons a l’alcaldessa de Castellar, Yolanda Rivera, i a la primera tinenta d'alcaldessa, Anna Màrmol. En les pròximes setmanes, el consistori posarà a disposició de la ciutadania aquest material a través del portal web municipal, amb l’objectiu de preservar i difondre la memòria educativa del municipi.