Metrovacesa impulsarà nous habitatges al sud de Castellar

Castellar continuarà ampliant el seu parc d'habitatge. I ho farà en una zona a tocar de l'espai natural i el riu, al voltant de Can Carner. Metrovacesa ha anunciat que farà el salt a la vila amb la seva primera promoció, batejada com El Bosc de Castellar. Suposarà una inversió de 12,8 milions d'euros en l'indret, amb habitatges que segons la companyia persegueixen la qualitat, la sostenibilitat i la funcionalitat. El projecte, dissenyat per l'estudi català d'arquitectura Not Sense, està format per 43 habitatges plurifamiliars d'1, 2 i 3 dormitoris, amb terrassa, plaça de garatge i traster. Les zones comunes previstes inclouran piscina, àrea infantil, zones enjardinades i aparcament comunitari. Els immobles destaquen per la seva eficiència energètica A-A, sistemes d'aerotèrmia i energia fotovoltaica, cuina moblada, videoporter i ascensor, amb un disseny contemporani que aprofita al màxim la llum natural i integra l'entorn de manera harmònica.
"El Bosc de Castellar representa una fita per a Metrovacesa a Catalunya. Amb aquest projecte oferim habitatges moderns, sostenibles i adaptats a les necessitats de les famílies en una localitat amb gran projecció", assenyala Antonio Ruiz Caparrós, gerent de Promocions de la Delegació de Catalunya a Metrovacesa. El projecte s'ha desenvolupat seguint criteris d'eficiència energètica i sostenibilitat, tot combinant materials d'alta qualitat, disseny funcional i confort tèrmic i acústic. A més, ofereix la possibilitat de personalitzar els acabats interiors. Des del to del terra i el mobiliari de bany fins als acabats de la cuina, el programa ofereix l'oportunitat de crear espais únics, pensats per reflectir la personalitat i les necessitats de cada resident.
La promotora destaca que Castellar combina una "excel·lent connectivitat amb Barcelona, una completa oferta de serveis, col·legis i zones comercials, i un entorn natural que promou un estil de vida tranquil i saludable". El Bosc de Castellar contribueix a reforçar l'oferta residencial del municipi, aportant nous habitatges en un entorn que no només creixerà en immobles, sinó en la transformació d'aquesta àrea al sud del municipi.