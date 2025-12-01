El Puig de la Creu brinda per un segle de millores: "És la nostra muntanya de referència"

El Puig de la Creu va viure diumenge una celebració especial, tot i estar marcada per les limitacions pel brot de pesta porcina africana. Amb mesures de precaució, havent d'anul·lar actes previstos com les sardanes per evitar el reclam de la pujada de gent, el cim va commemorar els cent anys de l'inici de reconstrucció i un període de millores que ha tingut tres famílies al capdavant dels canvis impulsats. Va ser una trobada reduïda, amb una cinquantena de persones que van participar en un moment o altre de la cita. "Van ser-hi familiars de les diferents èpoques i propietats: Josep Perich Fruitós, els germans Borrell Fumador i el matrimoni Martí Monllor", resumeix Gener Martí, actual propietari.
La jornada va servir per mostrar imatges de les diferents èpoques, explicades pels descendents dels protagonistes. I, alhora, reivindicar amb orgull la força de la muntanya, un símbol per Castellar i Sentmenat. "Si és el cim de referència, que es posi de manifest, i no ens quedem només amb la Mola. El Puig és la nostra muntanya", sosté Martí. La capella va estar guarnida amb plafons visuals. Un dels quals, dedicat a la campana, va permetre descobrir el procés per constituir l'element a l'espadanya fa deu anys. També es va exhibir un quadre pintat per Josep Borrell, cedit per la família, on es veu l'emplaçament tal com ell se l'imaginava. La benedicció d'Acció de Gràcies, la repicada de campana i la presentació visual van ser un homenatge a la gent que va participar en el micromecenatge i a tots els amics del Puig que han posat el seu granet de sorra per al seu estat actual.
Avui, totes les fases de l'obra iniciada fa dos anys estan acabades. "Potser falta acabar d'embellir alguna part. Veiem que l'Era del Drac és un bon incentiu, on molta gent s'asseu. És un espai que es pot repensar, a veure quin ús se li dona. Hem de buscar la manera perquè tothom qui puja se senti acollit", insisteix Martí. L'últim projecte de remodelació es va elaborar l'any 2015 i les tasques sobre el terreny s'han executat entre la tardor del 2023 i la del 2025. S'han posat baranes que circumval·len l'edifici i s'ha col·locat un banc de pedres que mira el Vallès. Malgrat que la maquinària ja ha abandonat l'indret, la propietat actual no tanca la porta a reformular algunes àrees en els pròxims temps.