Més de 50 anys de vocació, dedicació i vida al Vilarrúbias

Maria Rosa Espinasa Puig, propietària vitalícia del Bar Restaurant Vilarrúbias i de “vuit cognoms catalans”, va arribar a Sabadell ara fa més de 50 anys, el 18 de juliol de 1974. “Soc d’un poble molt petit que es diu Samalús (Vallès Oriental), però fa molts anys vaig conèixer el meu marit i vam venir a viure aquí. Soc més de ciutat que de poble, he vist”, confessa, rient, amb la seva vitalitat que la caracteritza. Es considera una afortunada perquè sempre ha pogut treballar del que ella li ha agradat, i quan la teva vocació es transforma en la teva feina “ja tens tot el que necessites”. “Per mi aquest restaurant ho és tot. Des que em vaig instal·lar aquí ha estat el meu màxim vincle amb Sabadell”, explica. Qui freqüenti el restaurant segur que l’haurà vist alguna vegada perquè, encara que ara sigui propietat del seu fill, hi té “un arrelament especial” i s’ha convertit en una “amiga dels clients”. “Hi ha gent que ve a esmorzar i seu amb ella directament”, agrega Josep Flaquer, fill de la Maria Rosa. “Aquest vincle es construeix amb molts anys, perseverança, esforç i dedicació”, confessa Espinasa.
El local va començar a ser el Bar Restaurant Vilarrúbias el 1957, quan els sogres de la Maria Rosa van aprofitar l’oportunitat d’adquirir l’espai –que abans era “una casa de barrets” amb habitacions que avui són casa seva– per un preu irrisori. Fa uns anys, durant l’època en què Sabadell liderava el sector del tèxtil i el riu Ripoll era el centre neuràlgic de l’economia de la ciutat, el negoci “era la Plaça Catalunya de Sabadell” i un dels establiments més populars de l’època, coneguts per tothom. Avui, encara continua aquesta fama: “Obríem a les 5:30 h i a les 9 h ja podíem haver tancat. Anava tot molt bé. Eren altres èpoques, però també és veritat que amb el que servíem abans no podríem viure avui. Tot ha evolucionat”, diu.
La feina de cara al públic li agrada tant que, fins i tot, l’aplica al seu temps lliure. Una vocació realment pura. “M’agrada molt anar al teatre, però el cinema gens. El teatre és com treballar de cara al públic. La gent et veu, t’equivoques i continues. És el mateix que estar darrere una barra”, comenta. Viatjar és una altra de les seves grans passions i cada any mare i fill marxen una setmana pel sud d’Espanya. De segur, però, que la seva màxima passió és tot el que envolta el Bar Restaurant Vilarrúbias.