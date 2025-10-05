Julian Casado: l'home que llegeix quan camina pel carrer

Per ell és el més normal del món, perquè s’hi ha acostumat, però el que fa Julian Casado és ben curiós: és l’home que llegeix quan camina pel carrer. A Sabadell, és conegut entre diversos veïns perquè aprofita els desplaçaments rutinaris per alimentar la seva gran afició: la lectura. Fa més de 20 anys que ho fa, des que anava de la plaça de Ròmul de Can Rull a la seva feina i trigava uns trenta minuts a recórrer el trajecte a peu. Ara viu en un altre barri i ho continua fent, com diu ell, perquè “és un entreteniment que tinc”. El primer llibre que va llegir a peu va ser Más allá del jardín, d’Antonio Gala, i recorda que “sempre m’ha agradat llegir molt i un dia, anant pel parc de Catalunya i l’Eix Macià, no hi havia molta gent i veig pensar: puc anar llegint. M’hi vaig enganxar i no ho he deixat”.
El sabadellenc assegura que, tot i anar mirant el llibre i, per tant, no mirar endavant, “mai he topat amb ningú; bé, potser algú que va amb el mòbil, però no vaig tant capficat com per no veure l’entorn”. Julian calcula que llegeix a “una mitjana de quatre pàgines per quilòmetre, a vegades cinc”, una mitjana d’un llibre per setmana, “majoritàriament llibres de la biblioteca”, perquè és un usuari recurrent de la Vapor Badia. Sempre, en llibres impresos, no digitals, perquè com diu ell li agrada “la parafernalia” d’anar a buscar el llibre, parlar amb els bibliotecaris, trobar-lo, etc. I, si no està disponible, gaudeix de l’espera perquè li demanen i quan arriba l’avisen perquè el vagi a buscar. “L’ebook mai, perquè tot això no ho faria”, comenta. La comunió entre llibres i lector és total i li agrada combinar títols clàssics i moderns.
Generalment porta dos llibres a sobre i també tres fulls de paper en què hi té una llarga llista que “és interminable” dels llibres que vol anar llegint. A part de llegir al carrer, també llegeix a casa, ja que es lleva cap a les cinc del matí i després d’esmorzar un cafè i una torrada engega la televisió sense veu –posa un canal de notícies 24 h– i llegeix durant una hora i mitja. Casado està al corrent de notícies com el comentari de la influenciadora María Pombo, que va dir que “no sou millors perquè us agradi llegir”, al que respon que “si no llegeixes no passa res, però si llegeixes passen coses”. Casado també subratlla que potser hi ha qui no llegeix, però en canvi escolta la ràdio de forma constant, la qual cosa també l’enriqueix culturalment.