Cavalcada 2026 a Sabadell: recorregut, horaris i tots els detalls

Sabadell ja es prepara per a l'arribada de Ses Majestats, que recorreran la ciutat aquest dilluns, 5 de gener. La Cavalcada arriba marcada per la música, la màgia, la llum i el color que ompliran com és habitual els carrers en el tradicional recorregut dels Reis. Enguany, el trajecte serà de sud a nord i arriba amb poques novetats, després que les últimes aparicions públiques ja experimentessin canvis importants en la posada en escena. En aquesta ocasió, després d’haver renovat les carrosses reials, el vestuari de tota la comitiva i molts altres elements, el seguici presenta una nova incorporació. Serà la nova carrossa de l’Estel, que completarà una cita per a tota la família.
Melcior, Gaspar i Baltasar arribaran a la plaça de la Nova Creu (a la zona sud) dilluns a les 17.30 h i allà rebran la clau de la ciutat per poder entrar a totes les llars. La comitiva sortirà a les 18 h des de la ronda de Pau Vila amb carretera de Barcelona i recorrerà Sabadell de sud a nord fins a arribar a l'avinguda de Can Deu al voltant de les 21 h. Entre els elements del seguici hi haurà les carrosses de l’ambaixador; el Llaminer i els personatges del Somriu al Nadal; els Astròlegs; els remolcs de caramels i regals; els carboners; els portadors de xumets i cartes; la percussió; les fades; els torxers i altres figures que es mouran per l'espai públic al ritme de la música. Davant l'escenari d'inestabilitat meteorològica, s’han previst elements per protegir les carrosses de Ses Majestats i altres espais de la comitiva en cas de pluja. El seguici reial, format per més de 500 persones, recorrerà uns 7 km i durant l’itinerari es llençaran unes 7 tones de caramels aptes per a celíacs.
El recorregut
- Ronda de Pau Vila amb ctra. de Barcelona
- Carretera de Barcelona
- Avinguda de Barberà
- Rambla
- plaça del Dr. Robert (pas aproximat a les 19 h)
- passeig de la Plaça Major
- passeig de Manresa
- via de Massagué
- avinguda Onze de Setembre
- plaça de la Creu Alta (pas aproximat a les 19.30h)
- carretera de Prats de Lluçanès
- carrer de Francesc Layret
- avinguda de la Concòrdia (pas aproximat a les 19.50 h)
- avinguda de Matadepera
- Final a la zona nord: Avinguda de Can Deu (21:00 h).
En la línia d’afavorir un Nadal accessible, la rebuda als Reis d’Orient comptarà amb traducció a la llengua de signes. En atenció a les persones amb hipersensibilitat sensorial es reduirà la intensitat del so de les carrosses i dels tabals en un tram senyalitzat en l’inici del recorregut. Així mateix s’habilitaran espais perimetrats per a persones amb mobilitat reduïda o amb targeta acreditativa de discapacitat en tres punts del recorregut: a l’avinguda de Barberà, la Rambla i la plaça del Pi.
Les entitats que prenen part a la Cavalcada de Reis són ADF, AVV Creu de Barberà, Bombers de la Generalitat de Catalunya, Bots, Bruixes del Nord, Club de Patinatge Sabadell, Club Gimnàstic Catalunya, Diables de la Creu Alta, El Ciervo, El Gimnàs, Encert, Forques de Can Deu, Joventut de la Faràndula, KmyStudio, Mar Luque, Mònica Escribà, Ritme, Sentinelles d’Arkëmis i el Teatre Sant Vicenç. D’altra banda, les empreses i entitats patrocinadores són CEVASA, CIPO SCCL, Drogueria La Moderna, Foment del Reciclatge-Grup Everest, Sorigué i TUS.