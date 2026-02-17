ARA A PORTADA

Sabadell

Malestar entre algunes entitats per la reforma de la plaça de la Creu Alta

21 organitzacions vinculades al Casal Popular El Tallaret han signat un comunicat conjunt

Publicat el 17 de febrer de 2026 a les 13:42

La futura reforma de la plaça de la Creu Alta que planteja l'Ajuntament de Sabadell ha provocat crítiques per part de 21 entitats del barri vinculades al Casal Popular El Tallaret. que han signat un comunicat conjunt per reclamar al Govern que concreti com durà a terme un procés participatiu i en qui calendari preveu realitzar les obres.

Les entitats signants assenyalen que el consistori planteja una reforma de la plaça "sense la participació de les entitats del teixit associatiu del barri ni del conjunt del veïnat". Asseguren que "en cap moment s'ha consultat ni s'ha obert un procés participatiu" per definir el projecte.

D'altra banda, apunten que les obres coincidiran amb la festa major del barri, per la qual cosa creuen que no s'han tingut en compte usos i activitats que es duen a terme regularment a la plaça. Segons les entitats, això "evidencia, una vegada més, la desconnexió del govern de Sabadell amb la realitat social i cultural del barri". En aquest sentit, també apunten que el disseny de la nova plaça restarà potencialitat a la configuració actual, perquè si desapareix l'espai diàfan es limitaria la possibilitat de realitzar-hi activitats de cultura popular.

Les entitats que signen el comunicat són: Diables de la Creu Alta; Gegants i Grallers de la Creu Alta; Esbart Sabadell Dansaire; Bandtumbats; Esplai Esparver; Coordinadora Jove de la Creu Alta Llamps i Trons; Coral els Notes; Esplai la Branca; Adenc; La Mandarina; Creu Alta Sabadell Handbol; AMPA Escola Creu Alta; Swingcopats; Casal Popular de la Creu Alta El Tallaret; Associació Habitatge Cooperatiu; Associació Comunitat Energètica de Sabadell; Puntes Rebels; Associació Drac Baldomero; Coordinadora de Músics de Sabadell; Colla Bastonera de Sabadell i Coral La Corral de Sabadell.

