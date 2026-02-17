La plaça Granada es renova per guanyar accessibilitat i més verd a Can Puiggener

En les últimes setmanes, a Sabadell s’ha iniciat un conjunt d’obres que el govern ha desplegat dins del pla municipal Els Diners als carrers, amb l’estratègia Invertim en allò que importa. Entre les actuacions principals es troba la Plaça Granada, al barri de Can Puiggener. Amb una inversió de 653.937,58 euros, la plaça es renova per guanyar accessibilitat i més verd; incloent també en el projecte la renovació del camí escolar de l’Escola Tarlatana. Aquest dimarts, 17 de febrer, l’alcaldessa Marta Farrés ha presentat els treballs de millora. “Fa setmanes que presentem diferents actuacions i obres molt estratègiques a la ciutat, tot amb la idea de guanyar espais en entorns escolars i, per tant, espais dignes pel barri”, ha explicat Farrés.
Una de les principals novetats serà la peatonalització d’un tram del passatge de la Vinya, amb paviment de llamborda vermella per donar continuïtat a l’estètica d’altres zones renovades de la ciutat. Aquesta intervenció respon a la proximitat de l’Escola Tarlatana i a la voluntat de reforçar el camí escolar, creant un recorregut exclusiu per a vianants que connectarà directament la plaça amb el centre educatiu. L’alcaldessa ha remarcat que “l’objectiu és fer que els nens i nenes, quan surtin de classe, tinguin un espai on poder estar”. A més, s’elevaran els passos de vianants dels carrers del voltant per reduir la velocitat dels vehicles i millorar la seguretat.
La renovació aposta clarament per incrementar la presència de verd. Es plantaran 29 arbres nous i se’n retiraran 4 en mal estat, fet que suposarà un increment net de 25 arbres. També s’hi incorporarà nova vegetació arbustiva per generar més ombra i afavorir la biodiversitat. “Fem un salt qualitatiu amb dues màximes: més verd i més accessibilitat, per tal d’adaptar els espais públics a episodis de calor cada cop més intensos”, ha insistit Farrés.
El projecte inclou igualment la renovació integral dels jocs infantils, amb la creació d’un espai multijocs inclusiu pensat perquè tots els infants hi puguin jugar, independentment de les seves necessitats. S’hi instal·laran nous bancs, cadires i papereres, es millorarà el sistema de reg i s’adequarà la rotonda viària per optimitzar la circulació i protegir el parterre central. Les obres, que ja s’han iniciat, tindran una durada aproximada de vuit mesos. Durant aquest període, l’Ajuntament treballarà coordinadament amb l’Associació de veïns del barri, que ha participat activament en el seguiment de l’iniciativa.