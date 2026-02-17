ARA A PORTADA
L'etern debat del transport públic: és possible que Sabadell arribi a formar part de la Zona 1? Jan Cañadell Puigmartí
Els usuaris de Rodalies diuen prou: "Definitivament, és impossible que funcioni bé" Jan Cañadell Puigmartí
L’IRTA-CReSA trenca el silenci després de l'esclat del brot de pesta porcina: "Sabíem que era molt difícil que el virus se'ns hagués escapat a nosaltres" Marc Béjar Permanyer
“Si no arribem a un acord, 26 famílies poden quedar-se sense sostre el pròxim 4 de març” Marta Ordóñez | Jan Cañadell Puigmartí
La Fundació Bosch i Cardellach acull una conferència sobre l'auge de l'extrema dreta
L'acte es durà a terme el pròxim dijous 19 de febrer, a les 19 h, a càrrec del sociòleg i politòleg Ignacio Sánchez-Cuenca