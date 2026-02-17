ARA A PORTADA

Sabadell

La Fundació Bosch i Cardellach acull una conferència sobre l'auge de l'extrema dreta

L'acte es durà a terme el pròxim dijous 19 de febrer, a les 19 h, a càrrec del sociòleg i politòleg Ignacio Sánchez-Cuenca

  • Ignacio Sánchez-Cuenca, doctor en Sociologia -
Publicat el 17 de febrer de 2026 a les 15:44
Actualitzat el 17 de febrer de 2026 a les 15:45

L’ascens de l’extrema dreta als països occidentals i el qüestionament de la democràcia centren avui bona part del debat intel·lectual i de l’opinió pública. Amb aquest punt de partida, la Secció d’Economia i Ciències Socials organitza la conferència “Crisi de la democràcia o èxit de l’extrema dreta?”, a càrrec del sociòleg i politòleg Ignacio Sánchez-Cuenca. L’acte tindrà lloc el pròxim dijous 19 de febrer a les 19 h a la Fundació Bosch i Cardellach, situada al carrer d’en Font, 1. L’entrada a la conferència serà totalment gratuïta. L’acte, a més, serà presentat per Jordi Serrano, membre de la Fundació Bosch i Cardellach, col·laborador del Diari de Sabadell i rector emèrit de la UPEC.

Ignacio Sánchez-Cuenca és doctor en Sociologia i Catedràtic de Ciència Política de la Universitat Carlos III de Madrid. És considerat un dels sociòlegs i politòlegs més destacats en actiu a l’Estat i, a banda de la seva trajectòria acadèmica, és articulista habitual a mitjans de comunicació generalistes com El País i La Vanguardia, i col·laborador ocasional en altres capçaleres. La conferència s’emmarca en la voluntat de la Secció d’Economia i Ciències Socials d’impulsar activitats vinculades a l’anàlisi social i política, abordant qüestions de plena actualitat amb veus expertes i qualificades.

