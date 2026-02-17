El grup municipal de Sabadell En Comú Podem reclama municipalitzar la gestió de l'aigua de la ciutat per, assegura, evitar l'especulació. El ple municipal de gener va aprovar de forma inicial l'increment de la tarifa de l'aigua de Sabadell un 4,58%, la qual cosa es preveu aprovar definitivament, en principi, en el ple de març, segons fonts municipals. L'increment suposaria una pujada de la factura mitjana d'uns vuit euros l'any per habitatge.
Pel portaveu de Sabadell En Comú Podem, Joan Mena, l'increment de la factura de l'aigua s'ha d'aturar per "evitar que hi hagi empreses que especulin i que facin negoci amb els nostres drets i, especialment, amb l'aigua". Mena apunta que els beneficis del servei no haurien d'anar dirigits a les empreses privades que en són propietàries sinó a retirar les canonades de fibrociment i renovar les que són antigues. Unes actuacions que el regidor subratlla que "ja s'estan fent, però que ho faríem amb un calendari molt més accelerat".
La Companyia d'Aigües de Sabadell, SA (Aigües Sabadell) és una empresa mixta que combina la propietat privada i pública. L'Ajuntament de Sabadell té el 20,31% de la propietat, mentre que l'accionista majoritari és Agbar –al seu torn, propietat de Veolia–. El 0,76% restant correspon a accionistes minoritaris. La tarifa de l'aigua la determina el consistori, tenint en compte costos i inversions del servei.