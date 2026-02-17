La romeria de Sabadell a Montserrat encara la 130a edició sense restriccions per la pesta porcina

"De peregrinacions n'hi ha hagut tota la vida, per exemple pel tifus o per la pesta", recorda el president de L'Acadèmia de Sabadell, Ramon Graells, que encara la 130a romeria de Sabadell a Montserrat organitzada per l'entitat i totes les parròquies de la zona pastoral on ens trobem. Enguany, la cita és el cap de setmana del 7 al 8 de març.
A hores d'ara, es preveu dur a terme el trajecte a peu tal com està previst, sense restriccions per la pesta porcina africana, perquè les persones que facin la romeria caminant creuaran Sabadell i Terrassa per zones urbanes i no entraran al medi natural, que és el que està restringit, fins haver passat les cocapitals vallesanes. Vacarisses i Viladecavalls són zones de baix risc i s'hi permet dur a terme activitats esportives, educatives o lúdiques organitzades.
Després d'un inici d'any especialment plujós, Graells confia "que plogui tots els dies menys el 7 de març". En les dues edicions anteriors, la 128 i la 129, la caminada es va haver d'anul·lar per la pluja, tot i que sempre s'ha mantingut la pujada de diumenge en autocar. "Tenim pla B si plou", subratlla el president de L'Acadèmia. El punt de trobada per sortir a peu es farà, com sempre, a les 04:45 h de dissabte, 7 de març, a la plaça de Sant Roc. El recorregut és d'uns 37 km i l'arribada prevista, a les 17 h del mateix dia. Enguany, la coral convidada que farà un concert diumenge serà la Coral Cantaires de Can Feu.
El sabadellenc remarca que serà una "caminada molt bonica en plena natura i oberta a tothom". Els participants hauran de dur un braçalet identificador de la inscripció, que té un cost de cinc euros i qui hi vulgui participar es pot inscriure a secretaria de l'entitat, al carrer de Sant Joan, 20. També s'hi podran apuntar les persones que vulguin reservar autocar, dinar i allotjament.