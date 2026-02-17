FOTOS | Retiren l'extractor de fums d'un edifici per risc de caiguda

Una dotació dels bombers ha retirat l'extractor de fums de l'edifici del carrer de Sol i Padrís, 90, aquest dimarts a la tarda. El cos d'emergències ha rebut l'avís a les 18.35 h perquè aquest element podia caure al carrer, segons detallen fonts del cos.\r\n\r\nEl camió autoescala ha permès als bombers enfilar-se fins al terrat de l'edifici, de baixos més vuit plantes d'alçada i, en arribar-hi, han retirat l'extractor i l'han assegurat perquè no hi hagi risc de caiguda.\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tBombers al carrer de Sol i Padrís\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tBombers al carrer de Sol i Padrís\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tBombers al carrer de Sol i Padrís\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tBombers al carrer de Sol i Padrís\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tBombers al carrer de Sol i Padrís\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tBombers al carrer de Sol i Padrís\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tBombers al carrer de Sol i Padrís\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n