Sabadell

FOTOS | Retiren l'extractor de fums d'un edifici per risc de caiguda

Els bombers han estat alertats a les 18.35 h

  • Bombers al carrer de Sol i Padrís -
Publicat el 17 de febrer de 2026 a les 19:49
Actualitzat el 17 de febrer de 2026 a les 19:50

Una dotació dels bombers ha retirat l'extractor de fums de l'edifici del carrer de Sol i Padrís, 90, aquest dimarts a la tarda. El cos d'emergències ha rebut l'avís a les 18.35 h perquè aquest element podia caure al carrer, segons detallen fonts del cos.

El camió autoescala ha permès als bombers enfilar-se fins al terrat de l'edifici, de baixos més vuit plantes d'alçada i, en arribar-hi, han retirat l'extractor i l'han assegurat perquè no hi hagi risc de caiguda.

 

