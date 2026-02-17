L'etern debat del transport públic: és possible que Sabadell arribi a formar part de la Zona 1?

Un dels temes que porta més cua entre els usuaris del transport públic des de fa molt temps és la repartició de zones que existeix actualment. A l’Àrea Metropolitana de Barcelona, el preu del transport públic no depèn del temps de trajecte ni de la qualitat del servei, sinó d’un sistema de zones dissenyat fa dècades per l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM). Aquest model divideix el territori en corones que s’allunyen progressivament de la Zona 1, ubicada a l’entorn més pròxim a Barcelona, i determina quant paga cada usuari segons el nombre de zones que travessa. En aquest repartiment, Sabadell es troba a la Zona 2, mentre que altres municipis del Vallès queden repartits entre les zones 1, 2, 3 i 4. Així, diversos trajectes separats per una única parada poden sortir pel preu de dues zones diferents, si justament es troba a la frontera entre l’una i l’altra. Anar de Sabadell a Terrassa, doncs, és el mateix que anar fins a Barcelona, en termes de zones.
“Aquesta repartició no s’ajusta a les necessitats reals dels ciutadans. No té cap sentit que dues estacions seguides formin part de zones diferent, però en algun moment s’haurà de tallar...”, denuncia Pol Méndez, tècnic de l’entitat Promoció pel Transport Públic (PTP). El “problema”, com diu Méndez –i diversos usuaris–, és que el sistema “prima massa què passa a Barcelona”. Potser s’hauria de replantejar aquesta idea i reforçar més la mobilitat intracomarcal, i no tant la connexió entre Barcelona i la resta de municipis, sobradament consolidada. “Replantejar les zones i trobar un sistema més just i coherent és viable, però es requereixen, principalment, dos factors: primer, la voluntat política i, segon, que surti a compte econòmicament”, diu el tècnic de la PTP. De moment, però, no es compleixen cap de les dues condicions. “Tindria sentit que tot el Vallès Occidental passés a formar part de la Zona 2 i que la mobilitat intercomarcal tingui un mateix preu, però que Sabadell passi a formar part de la Zona 1 no és viable i no passarà mai”, agrega Méndez.
La nova empresa de Rodalies, un "nou paradigma"
Els usuaris recurrents que viuen de primera mà la situació diàriament esperen que la constitució de Rodalies de Catalunya, la nova empresa que haurà d’operar els serveis ferroviaris de rodalies i regionals a partir del 2027, creï un “nou paradigma”, com exposa Méndez. L’empresa neix com una societat mixta, participada en un 50,1% per Renfe i en un 49,9% per la Generalitat, amb la porta oberta a ampliar el pes del Govern català en el futur. Des de l’Estat, assenyalen que aquesta unió ha de permetre dur a terme una millora del servei, que fa anys que té incidències gairebé diàries i milers de queixes anuals dels usuaris.
Membres de PTP, en canvi, no tenen tan clar que això succeeixi: “Veiem moltes mesures que cal veure si s’aconseguiran, perquè se n’estan aplicant que no estan adaptades al que tenim actualment els catalans, tant en competències com en tecnologia”, diuen. L’Ajuntament de Sabadell, per la seva banda, valora positivament la constitució de la nova empresa, “que ha de permetre avançar cap a una gestió més propera al territori i donar una millor resposta a les necessitats de la ciutadania”. A part, aprofiten per fer una “reivindicació històrica”: la creació d’una nova estació de Rodalies al barri de Can Llong.