L’Ajuntament defensa el suport a les entitats: "S’han implementat millores en els tràmits de subvencions"

Publicat el 16 de febrer de 2026 a les 16:55
Actualitzat el 16 de febrer de 2026 a les 16:58

L’Ajuntament de Sabadell ha confirmat que estudiarà amb detall les recomanacions recentment emeses pel Josep Escartin, després de rebre l’informe del síndic sobre la gestió de les subvencions municipals. Segons expressen fonts de l’Ajuntament, “ja s’han implementat diverses millores en els tràmits de subvencions i es continuen treballant en altres avenços pendents”. També recalquen que ofereixen suport i acompanyament tècnic a les entitats en totes les fases del procediment, des de la sol·licitud fins a la justificació, i que aquest acompanyament continuarà.  

En declaracions al Diari, fonts municipals expliquen que respondrà a les recomanacions seguint els procediments habituals. Alhora, l’Ajuntament recorda que “existeixen límits establerts per la normativa i pels òrgans interns de control”, que “condicionen la gestió i que no es poden ignorar”. Així, tot i reconèixer la importància d’evitar errors i facilitar la feina a les entitats, el consistori subratlla que ha de respectar aquests marcs legals i procedimentals.

Segons assegura el síndic de greuges, però, la normativa no només  ho permet, sino que també és la forma d’operar a altres municipis –i abans també s’havia fet així a Sabadell–, i assegura que ho fonamenta jurídicament a l’informe de la resolució que ha entregat a l’Ajuntament de Sabadell.

 

