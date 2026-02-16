FOTOS | La Rua de la Disbauxa desborda els carrers de Sabadell

La Rua de la Disbauxa ha tornat a demostrar aquest diumenge 15 de febrer que el Carnaval està més viu que mai. Els carrers de Sabadell han vibrat amb l'ambioent festiu de la rua i la seva desfilada ininterrompuda de llums, música i colors, amb prop de 2.500 participants i una trentena de colles.
El nou recorregut (des del sud de Sabadell fins a l'Eix Macià) ha funcionat amb èxit i milers de persones han omplert cada tram del trajecte, sense deixar ni un espai buit. La plaça de l’Argub s’ha convertit en un dels punts neuràlgics de la celebració gràcies a la sessió vibrant de Dj Ruiz_dani, que ha mantingut el ritme i l’energia fins al final abans de desvetllar els premiats.
Pel que fa a les temàtiques, la imaginació ha estat protagonista absoluta. S’han vist propostes marines plenes de pops, meduses i cavallets de mar; espectaculars recreacions de la sabana africana inspirades en El Rei Lleó; mons gelats dominats per blancs i blaus amb ossos polars i llops; catrines mexicanes plenes de llum i color; arlequins lunars, futbolistes i cheerleaders arlequinats i fins i tot dracs.
Carrosses treballades, coreografies potents i disfresses elaborades que fan d'aquesta rua un autèntic espectacle col·lectiu que consolida aquesta cita com un dels moments més esperats de l’any.
Com en cada edició, el jurat de la Rua de la Disbauxa ha premiat les propostes més destacades tant en la categoria de comparsa amb carrossa com en la de comparsa, així com els premis especials i les noves distincions incorporades enguany. Aquest és el llistat complet de colles premiades:
Comparsa amb carrossa
1. AV Torrent del Capellà – Reino Marino
2. AV Plana del Pintor – El reino del hielo
3. Associació Cultural Amics Grisdance – El Rey León
Comparsa
1. AFI Escola Mas Boadella – El cinema
2. AV Concòrdia – Una y nos vamos
3. Associació Llégale al Flow – Amatista la piedra protectora
Premis especials
– Millor vestuari: Colla Carnavalera – Les abelles
– Millor escenografia: AV Can Deu – Guerreros al sol
– Millor coreografia: Thirteen Gold – Arlequines emperadores de la Luna
– Originalitat: Ball de Gitanes de Santa Perpètua – Les ombres del mar
– Millor maquillatge: Escola Taula Rodona – El batec de Pandora
– Reciclatge: Enmascara’t – Born to be alive
– Premi especial a la interacció i diversió: Espartanos de Polinyà – Pedalo Beach
– Premi especial objecte indultat: AV Ca n’Oriac – El mundo es un carnaval
FOTOS DE JUANMA PELÁEZ: