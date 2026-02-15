Un CE Sabadell desdibuixat cau clarament davant l'UD Ibiza

Dos punts dels últims dotze. El sotrac de resultats continua al CE Sabadell amb la segona derrota consecutiva a domicili davant de l'UD Ibiza (2-0) al Palladium Can Misses. Els locals han estat molt superiors en tot moment i s'han endut els punts davant d'un conjunt arlequinat desdibuixat que només ha donat símptomes de poder empatar en un petit tram del segon temps. Els de Ferran Costa continuen líders, però sumen una nova setmana sense guanyar, i ja en són quatre, i amb una llista de baixes cada vegada més llarga.
Costa ha presentat un onze amb diverses novetats, algunes, obligades. La bona notícia ha estat el retorn a l'equip titular de Kaiser, que ha ocupat la zona central de l'eix de la defensa, acompanyat per Arthur Bonaldo i Carlos García, també de tornada a l'onze. La darrera modificació ha estat la primera titularitat del migcampista Jordi Ortega, que va deixar bons minuts de joc davant de l'Eldense la jornada passada. S'han quedat fora el sancionat Quadri, Alan Godoy, a la banqueta, i Albert 'Urri', amb molèsties al bessó. Una llista de baixes molt gran i que ha condicionat el plantejament des de l'inici.
Aprofitant els dubtes, l'Ibiza ha sortit millor i en el primer minut de joc, Diego Fuoli ha aturat un xut creuat d'Yzan Yurrieta. Poc després, el porter ha tret una falta molt tancada de Fran Castillo, deixant veure quina seria la dinàmica del duel. Ha sobreviscut a l'embranzida inicial el Centre d'Esports que ha intentat refer-se amb possessions llargues davant la bona pressió dels locals. El primer avís ha estat de Joel Priego amb una rematada des de la frontal que ha sortit desviada. La més clara, no obstant això, ha tornat a ser dels eivissencs a la mitja hora de joc. Davo s'ha plantat sol, però Fuoli ha fet una intervenció salvadora quan es cantava el gol.
Amb centrades laterals de Ton Ripoll, Genar Fornés o un còrner molt tancat d'Ortega ha pogut fer mal el Sabadell en les úniques aproximacions de perill de tot el primer temps. Les ocasions han continuat arribant a l'altra banda del camp. Fuoli, que ha requerit assistència per unes molèsties, ha salvat de nou el gol de Davo en un cop de cap a boca de canó i, poc després, José Albert ha fregat l'escaire amb una canonada des de la frontal. Un primer per a oblidar en què la millor notícia ha estat, clarament, el resultat.
A la represa, Costa ha mogut la banqueta amb les entrades de 'Tito' Tolosa, jugador del filial, i Xavi Moreno per Ortega i Carlos García, tots dos amonestats al primer temps. Ha igualat forces el Centre d'Esports en uns primers compassos de poca activitat, però, a diferència de la primera meitat, en la primera ocasió ha trobat el premi l'Ibiza quan Yurrieta ha aprofitat una gran passada de Castillo per avançar els locals amb un xut ajustat al pal. S'ha fet amb el domini el conjunt arlequinat malgrat que de nou ha fregat el gol Castillo, que s'ha trobat amb Fuoli sota pals.
Ha tornat a refrescar l'equip el tècnic amb dos davanters, Godoy i Agus Coscia. La millora ha estat immediata i ràpidament ha començat a aproximar-se amb molta més claredat l'equip sabadellenc. Xavi Moreno ha gaudit d'una bona oportunitat i també Coscia ha estat a punt de connectar una rematada de cap a boca de canó. En els minuts posteriors, el Sabadell ha demanat la revisió d'un possible penal sobre Godoy que el col·legiat, per sorpresa de ningú, no ha sancionat després de revisar-lo a l'FVS. En l'últim quart d'hora de joc, Rubén Martínez ha substituït Tito, en un canvi estrany davant dels bons minuts del jove.
Ja en el tram final, un xut al travesser d'Nsukula ha caigut a Svensson que ha fet treballar Fuoli i, en el segon refús, Castillo ha anotat el 2-0. Coscia ha pogut anotar immediatament després, però ha deixat clara que no era el dia. Encara Fuoli ha fet una última aturada a Valls al descompte per evitar el tercer. Segona derrota consecutiva i tercera aquesta temporada en lliga d'un Centre d'Esports que continuarà al capdavant de la taula, ara igualat a punts amb l'Atlético Madrileño. La pròxima setmana, rebran l'Atlético Sanluqueño. Abans, semifinal de Copa Catalunya, dimecres davant del Nàstic.
Fitxa tècnica
UD Ibiza: Ramon Juan, José Albert (Del Olmo, m. 76), Monjonell (Kembo, m. 79), Davo (Svensson, m. 76), Fran Castillo, Medina, Pedreño, Iago Índias, Solà (Nacho, m. 88), Valls i Yurrieta (Nsukula, m. 76).
CE Sabadell: Fuoli, Ripoll, Bonaldo, Kaiser (Godoy, m. 67), Carlos García (Xavi Moreno, m. 46), Genar, Eneko, Jordi Ortega (Tito, m. 46; Rubén Martínez, m. 76), Priego, López-Pinto i Escudero (Coscia, m. 67).
Àrbitre: Luis Enrique Morona (comitè madrileny): Grogues: Albert; Carlos García, Bonaldo, Ortega, Tito, Kaiser.
Gols: 1-0, Yurrieta m. 51; 2-0, Castillo m. 86.
Incidències: Partit disputat al Palladium Can Misses amb dos centenars d'aficionats arlequinats.