FS Sabadell Femení i CN Sabadell guanyen davant de rivals directes

Jornada rodona la de dissabte al pavelló del Nord. En una setmana d'aturada a les competicions de la FCF, els dos màxims representants de la ciutat en el futbol sala estatal, femení i masculí, van aconseguir victòries balsàmiques davant de rivals directes en les seves respectives lluites. Va obrir foc el Club Natació, que rebia el segon classificat, el filial de Palma Futsal, en un enfrontament entre dos dels millors equips de la categoria. Els de Jordi Marín es van imposar per 5-3 en un duel ple d'alternatives i que no es va resoldre fins al final.
Va sortir millor el conjunt balear, que es va trobar un gran Josep Maria Martínez sota pals en els primers instants. Va reaccionar el CNS amb jugades d'estratègia i algun avís. Qui va obrir el marcador, no obstant això, va ser l'equip visitant a través de Lluís Feliu. La dinàmica es va mantenir després del gol, però amb més alternatives sobre la porteria dels mallorquins amb bones oportunitats de Dylan Moreno o Raúl Martín. Prop del descans, Juanfran Hervás va igualar el duel en una acció d'estratègia.
Al segon temps, l'intercanvi de cops va ser constant. Octavi Ribé va tenir el segon, però va ser Izan Vargas qui va avançar de nou els visitants. Poc després, Alex Llamas va aprofitar una errada clara en sortida de pilota amb el porter com a cinquè home per anotar a porteria buida situant la màxima igualtat a l'equador. El mateix Llamas va ser qui va decantar la balança en els instants posteriors amb una gran definició després d'una bona contra. El sabadellenc havia estat de baixa alguns mesos, però ha tornat en gran forma.
Va sortir amb porter-jugador el Palma Futsal que va tenir diverses ocasions clares per igualar, però no va tenir l'encert necessari i, en una pèrdua, es va trobar el quart, obra de Luis García. Adrián López va anotar en joc de cinc, però sobre la botzina el mateix García va tancar el duel amb una bona prolongació després d'una passada de camp a camp de Llamas. Una victòria clau dels nedadors que es mantenen tercers i retallen la diferència amb els mallorquins, que continuen segons amb dos punts més. El pròxim rival serà el Ye Faky que és precisament quart a la taula.
Un triomf cabdal en la lluita per la permanència
D'altra banda, a la Segona Nacional femenina, el FS Sabadell Femení treu el cap després d'una victòria balsàmica. Les de Xavi Muñoz es van imposar al Lacturale Orvina (3-2) en un duel disputat també al pavelló del Nord. Des de l'inici, la tensió i igualtat van ser màximes. Les arlequinades van tenir bones opcions d'avançar-se i no va ser fins poc abans del descans que Amara Ortigosa va trobar el camí per obrir el marcador.
A la represa, Maria Recio va duplicar l'avantatge, però Maialen Pérez va posar emoció al tram final retallant distàncies. Ja en els últims minuts, una gran jugada d'Ortigosa va servir la jove Paula Raya per fer el tercer. En joc de cinc, un gol en pròpia porteria va fer tenir uns darrers instants de suspens fins a certificar l'important triomf en la lluita per la permanència a la categoria de plata del futbol sala estatal. Les sabadellenques escalen una posició en la taula i se situen tres punts per sobre de la zona vermella, que marca el pròxim rival, l'Hispania Yecla.