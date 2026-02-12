El Centre d'Esports es troba a les portes de jugar una final. No és una gran competició i, segurament, la motivació no és la més gran per a l'afició, però lluitar per un títol és certament un fet extraordinari per un club com l'arlequinat. El pròxim dimecres, a les 19 h, els de Ferran Costa rebran a la Nova Creu Alta el Nàstic de Tarragona amb un lloc a la final de la Copa Catalunya en joc. El Sabadell va aconseguir la classificació després d'imposar-se en els penals de forma agònica al derbi vallesà davant del Terrassa després del 2-2 en el temps reglamentari.
En les anteriors eliminatòries, els sabadellencs van superar un altre rival del Vallès, el Ripollet (2-3), i el Cornellà (1-1 / 0-3), tots a domicili, pel que la 'semi' serà l'estrena de la competició a l'estadi creualtenc. La temporada passada, en el primer duel com a locals, els arlequinats van caure eliminats davant de l'Espanyol (0-1) en els quarts de final. Ara, el club ha publicat la informació de les entrades i el control d'accessos per al partit amb una curiosa iniciativa: l'entrada serà gratuïta per als socis, però només si van amb roba del Centre d'Esports. Des del club especifiquen que valen tota mena de complements: equipacions, jaqueta, bufanda, gorro, dessuadora...
La intenció és incentivar que l'estadi es tenyeixi del blanc i blau arlequinat per a un partit d'una competició menor, però que pot portar un trofeu a les vitrines de la Nova Creu Alta una dècada després del títol que va aconseguir l'equip de Miguel Álvarez en el mateix torneig. Els preus de les entrades per al públic general (i els socis que no vagin amb roba del club) tindran un cost de cinc euros als gols, deu al lateral i vint euros a tribuna. Les entrades visitants es poden adquirir per deu euros.
Fins ara, el Nàstic ha disputat una eliminatòria en la competició, eliminant en els penals la Montañesa. En aquell duel, els de Cristóbal Parralo van jugar amb pràcticament tots els futbolistes del filial, la Pobla de Mafumet, que competeix a la Lliga Elit, com a mostra de disconformitat amb la Federació Catalana. Falta saber si optaran per formar un equip amb jugadors del primer equip o continuaran donant l'alternativa als més joves. En lliga, ambdós equips ja es van enfrontar fa uns mesos, també a la Nova Creu Alta, en un partit que va acabar amb empat a zero.