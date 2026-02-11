Queralt Castellet es classifica per a la final olímpica amb la setena millor puntuació

Queralt Castellet estarà en la lluita per les medalles dels Jocs Olímpics de Milano-Cortina. La rider ha tornat a demostrar que continua en forma i entre les millors del planeta en l'snowboard halfpipe amb dues rondes de nivell. En la primera, Castellet s'ha situat provisionalment cinquena amb una puntuació de 78.75. A l'inici de la segona baixada, tres de les competidores han superat la sabadellenca que en cap moment ha vist perillar la seva presència entre les dotze millors i, per tant, en la final.
Lluny de conformar-se, Castellet ha tornat a signar una gran baixada i fins i tot ha millorat la seva puntuació amb una actuació molt neta que ha culminat amb un Frontside i un Backside 9 de gran dificultat. Ha pujat fins als 81.00 punts, però només ha aconseguit escalar una posició, setena. Demà dijous, fora d'especulacions o baixades per assegurar, la sabadellenca defensarà la medalla de plata de Pequín 2022 a partir de les 19:30 h. Les riders que han marcat el tempo en la classificació han estat l'estatunidenca Maddie Mastro, tercera amb 86 punts, la japonesa Sara Shimizu, segona amb 87.5, i la doble campiona olímpica, també dels Estats Units, Chloe Kim, que ha fet 90.25 punts.
Guarino, a 2.61 de classificar per al programa lliure
D'altra banda, el patinador artístic sabadellenc Tomàs Guarino va entrar a escena dimarts amb la seva actuació en el programa curt. Guarino va ser un dels noms propis en les setmanes prèvies als Jocs pel 'Mínionsgate'. Els problemes amb els drets de la música de la pel·lícula 'Gru. Mi villano favorito' finalment es van resoldre i el sabadellenc va poder fer el disc complet sobre el gel del Milano Ice Skating Arena. La posada en escena va fer emocionar i divertir tots els presents, però un mal aterratge en el primer 3 Axel (va faltar un quart de gir) va marcar la puntuació des de l'inici. Es va refer Guarino amb un 3 Flip i una pirueta combinada de nivell 4. El panell tècnic va tornar a penalitzar una falta d'un quart de rotació en el segon salt i un tall dubtós en el primer de la combinació 3 Lutz + 3 Toe. Una pirueta àngel canviada de nivell 4, seguit d'una divertida seqüència de passos al ritme de la música i una pirueta baixa van tancar la participació del patinador.
En total, el sabadellenc va aconseguir 69.80 punts, finalitzant en 25a posició, a només un lloc i 2.61 punts de l'última plaça per a la final, el programa lliure de divendres. "He aconseguit acabar bé el disc, malgrat que he començat una mica nerviós i el primer salt no ha sortit com volia. Estic content perquè m'he pogut tornar a calibrar i després d'aquesta errada no m'he alentit sinó al revés, m'he accelerat encara que tenint sempre el control i donant-ho tot a la pista. Estic molt agraït pel suport", deia Guarino en declaracions al COE després de l'actuació. El 'Mínion català' tanca la seva participació als Jocs sense final, però havent guanyat el respecte i reconeixement de centenars de persones.